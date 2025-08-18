Chính trị Phát huy vai trò nòng cốt, "lá chắn" và "thanh kiếm" bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân của lực lượng Công an nhân dân ĐNO - Sáng 18/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố; Thiếu tướng Khăm-ban Phôm-mạ-ni-vông, Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cùng dự.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Ôn lại truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, cách đây 80 năm, ngày 19/8/1945, trong cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Lãnh đạo thành phố trao tặng bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Những ngày đầu mới thành lập, công an thành phố phải vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, chiến đấu trong điều kiện không cân sức với kẻ thù; từng bước xây dựng, trưởng thành, góp phần đánh bại hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững thành quả cách mạng và chính quyền non trẻ vừa giành được.

Lãnh đạo thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng công an thành phố đã phát huy bản chất cách mạng, kiên trì, bền bỉ, mưu trí, dũng cảm đi sâu vào tận sào huyệt của địch để xây dựng cơ sở, nắm tình hình, diệt ác, trừ gian, kịp thời phát hiện đập tan âm mưu của địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giải phóng quê hương, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình được khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG HUY

Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của lực lượng công an là hết sức phức tạp và nặng nề. Công an thành phố Đà Nẵng đã củng cố về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đặc biệt trong những năm gần đây, lực lượng công an thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố phát biểu đáp từ và bế mạc buổi lễ. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong mỗi chiến công và truyền thống anh hùng của Công an nhân dân đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hỗ trợ của các cấp, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân.

Theo Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 20 năm qua, Công an thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên các địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố.

“Nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng hết sức tự hào về những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã đạt được”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI.

Trong hành trình ấy, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, là "lá chắn" và "thanh kiếm" bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Nhưng "lá chắn" chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng.

"Thanh kiếm" chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài giũa bởi khoa học - công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý”.

Lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư cũng là những định hướng, chỉ dẫn quan trọng mà toàn lực lượng công an nói chung và Công an thành phố Đà Nẵng cần chú trọng, quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Dịp này, 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen và chứng nhận điển hình tiên tiến.