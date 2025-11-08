Đời sống Thông tin Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Thông tin chi tiết về lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình là lời khẳng định về ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới.

Thông tin khâu chuẩn bị Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội đang ráo riết chuẩn bị cho sự kiện diễu binh, diễu hành hoành tráng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. Với sáu lực lượng hùng hậu, từ không quân bay chào mừng đến diễu binh trên biển, chương trình hứa hẹn mang thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh dân tộc và khát vọng hòa bình.

Bộ Quốc phòng chủ trì sự kiện này, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng thành phố Hà Nội. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9/2025. Từ quý II/2024, các cơ quan đã khảo sát thực tế, tổ chức hội thảo lấy ý kiến, đảm bảo mọi thứ chu đáo và công phu.

Các lực lượng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị vô cùng chu đáo và công phu cho sự kiện trọng đại này từ quý II/2024. Chương trình chính thức sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9/2025, với sự tham gia của 6 lực lượng nòng cốt:

Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

Lực lượng pháo lễ.

Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm 4 khối nghi trượng và 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an).

Lực lượng đứng làm nền.

Lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Một điểm đặc biệt là hoạt động diễu binh trên biển sẽ được tổ chức đồng thời tại Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) và truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình, mang đến một trải nghiệm chưa từng có.

Trình tự kịch bản của Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra theo trình tự kịch tính: Bắt đầu bằng rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng. Tiếp theo là diễu binh các khối nghi trượng, khối đi bộ (quân đội dẫn đầu, sau đến quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an). Sau đó, khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an diễu hành song song với diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tại Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa – được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.

Kết thúc bằng diễu hành khối quần chúng và văn hóa thể thao. Các khối sẽ phân tuyến qua một số phố để gần gũi nhân dân. Hai điểm giao lưu văn hóa nghệ thuật tại Cung Văn hóa Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, nhằm tăng cường gắn bó giữa lực lượng và dân chúng.

Về tập luyện, từ đầu tháng 5/2025, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo huấn luyện nghiêm ngặt. Đã hợp luyện bốn buổi, tổng hợp luyện hai buổi (17/7 và 5/8). Chất lượng đạt tốt, tinh thần và sức khỏe lực lượng sẵn sàng.

Các mốc thời gian quan trọng cần nắm rõ

Để chuẩn bị cho sự kiện, các buổi hợp luyện đã diễn ra từ tháng 5/2025 và chất lượng đều đạt tốt. Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng:

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang: 20h các ngày 21 và 24/8/2025.

Sơ duyệt cấp nhà nước: 20h ngày 27/8/2025.

Tổng duyệt cấp nhà nước: 6h30 ngày 30/8/2025.

Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.

Sự kiện này không chỉ là dịp để toàn dân nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng, mà còn là lời khẳng định về ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới.