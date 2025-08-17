Chủ Nhật, 17/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thanh thiếu niên

Đoàn phường Bàn Thạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

CHÂU NỮ - NGÂN GIANG 17/08/2025 15:12

ĐNO - Ban Chấp hành Đoàn phường Bàn Thạch tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thu hút gần 100 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

bàn thahchj 2
Đoàn phường Bàn Thạch tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại Địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: HUỲNH GIANG

Từ ngày 16/8 đến nay, Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công; dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, học sinh, sinh viên tại di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh. Dịp này, Đoàn phường chiếu phim tư liệu tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Song song với các hoạt động trên, Đoàn phường Bàn Thạch tặng quà cho con em gia đình chính sách, người có công; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị tìm hiểu kiến thức lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc với chủ đề “Tự hào Việt Nam” và các trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ.

Đại diện Đoàn phường Bàn Thạch cho biết, các hoạt động nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Quyết tâm xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững

Quyết tâm xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững

Phường Bàn Thạch thành lập 24 Tổ công nghệ số cộng đồng

Phường Bàn Thạch thành lập 24 Tổ công nghệ số cộng đồng

Phường Bàn Thạch tập trung chuẩn bị chu đáo đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Bàn Thạch tập trung chuẩn bị chu đáo đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công an phường Bàn Thạch tuyên truyền bảo đảm trật tự giao thông, đô thị

Công an phường Bàn Thạch tuyên truyền bảo đảm trật tự giao thông, đô thị

Thành lập Tổ ứng cứu và nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính phường Bàn Thạch

Thành lập Tổ ứng cứu và nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính phường Bàn Thạch

Phường Bàn Thạch
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Quyết tâm xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững

Quyết tâm xây dựng phường Bàn Thạch trở thành đô thị xanh, văn minh, phát triển nhanh, bền vững

Phường Bàn Thạch thành lập 24 Tổ công nghệ số cộng đồng

Phường Bàn Thạch thành lập 24 Tổ công nghệ số cộng đồng

Phường Bàn Thạch tập trung chuẩn bị chu đáo đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Bàn Thạch tập trung chuẩn bị chu đáo đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công an phường Bàn Thạch tuyên truyền bảo đảm trật tự giao thông, đô thị

Công an phường Bàn Thạch tuyên truyền bảo đảm trật tự giao thông, đô thị

Thành lập Tổ ứng cứu và nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính phường Bàn Thạch

Thành lập Tổ ứng cứu và nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính phường Bàn Thạch

Xem thêm Thanh thiếu niên
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thanh thiếu niên
      Đoàn phường Bàn Thạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO