Thanh thiếu niên Đoàn phường Bàn Thạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ĐNO - Ban Chấp hành Đoàn phường Bàn Thạch tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thu hút gần 100 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Đoàn phường Bàn Thạch tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ tại Địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: HUỲNH GIANG

Từ ngày 16/8 đến nay, Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công; dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, học sinh, sinh viên tại di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh. Dịp này, Đoàn phường chiếu phim tư liệu tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Song song với các hoạt động trên, Đoàn phường Bàn Thạch tặng quà cho con em gia đình chính sách, người có công; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị tìm hiểu kiến thức lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc với chủ đề “Tự hào Việt Nam” và các trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ.

Đại diện Đoàn phường Bàn Thạch cho biết, các hoạt động nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.