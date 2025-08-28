Quy hoạch - Đầu tư Phát triển bền vững đô thị Đà Nẵng Năm 1945, Đà Nẵng là một thị trấn ven biển nhỏ bé, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp. Năm 2025, Đà Nẵng khẳng định vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội hàng đầu miền Trung. Tiếp nối hành trình 80 năm, Đà Nẵng hướng đến những mục tiêu cao hơn, xứng đáng “thành phố đáng sống”.

Diện mạo trung tâm đô thị Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN

Tám mươi năm trước - năm 1945, nhân dân Đà Nẵng hòa mình vào cao trào Cách mạng Tháng Tám, góp phần làm nên bước ngoặt lịch sử giành độc lập dân tộc. Tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực tự cường ấy không chỉ là ngọn đuốc soi đường trong kháng chiến, mà còn là động lực mạnh mẽ cho hành trình đổi mới và hội nhập.

Hôm nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và đô thị hóa nhanh chóng, Đà Nẵng đang kế thừa tinh thần cách mạng ấy để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, trở thành “thành phố đáng sống” mang tầm vóc khu vực.

Những dấu ấn tạo “điểm sáng”

Được mệnh danh là “thành phố của những cây cầu”, Đà Nẵng tạo dấu ấn với nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế: cầu Sông Hàn - cây cầu xoay đầu tiên của Việt Nam, cầu Rồng phun lửa và nước, hay cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà nổi tiếng toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông, thành phố còn đi đầu quy hoạch các khu đô thị sinh thái như Hòa Xuân, Nam Hòa Xuân; phát triển khu công nghệ cao rộng hơn 1.100ha - hạ tầng chiến lược để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của miền Trung.

Du lịch cũng là điểm sáng, đưa Đà Nẵng lên bản đồ thế giới như một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm. Chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng đa trải nghiệm” (Enjoy Danang 2025 - Diverse Experience) đang được triển khai nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kích cầu du lịch trong và ngoài nước.

Những thành quả này cho thấy tinh thần tự chủ, sáng tạo - cốt lõi của Cách mạng Tháng Tám - đã được thành phố vận dụng thành công vào thực tiễn.

Cùng với tốc độ phát triển, Đà Nẵng đối diện nhiều thách thức: Ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường; thiếu nhà ở xã hội; biến đổi khí hậu; áp lực dân số.

Để giải quyết, thành phố sớm chọn hướng đi thông minh và bền vững. Từ năm 2010, Đà Nẵng đã xây dựng chính quyền điện tử, đến 2019 chính thức triển khai mô hình thành phố thông minh.

Đề án 2018 - 2025 với 53 dự án ưu tiên tập trung vào 3 trụ cột: Hạ tầng; dữ liệu; ứng dụng thông minh. Nhờ đó, Đà Nẵng liên tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, 5 năm liền nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam.

Song hành với công nghệ, thành phố đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường. Hưởng ứng chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”, nhiều sáng kiến được triển khai, như chợ giảm thiểu rác thải nhựa, ngày hội thu gom rác tái chế, trồng cây xanh…

Chỉ riêng năm 2024, hơn 150.000 lượt người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom hàng trăm tấn rác tái chế, đem lại hiệu quả cả về kinh tế lẫn ý thức cộng đồng.

Những nỗ lực này khẳng định, Đà Nẵng không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, kiên định phát triển bền vững vì chất lượng sống của nhân dân và các thế hệ mai sau.

Bứt phá trong hành trình mới

Việc Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất mở ra không gian phát triển mới, với nguồn lực đa dạng hơn, tạo cơ hội vàng để bứt phá.

Tuy nhiên, đi kèm là hàng loạt thách thức: Quy hoạch đô thị đồng bộ; bảo vệ môi trường sinh thái; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa trung tâm và ngoại vi; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Để phát triển bền vững, Đà Nẵng cần triển khai 3 nhóm giải pháp chiến lược.

Quy hoạch thông minh, quản trị hiệu quả: Áp dụng mô hình đô thị đa trung tâm, hiện đại hóa quản lý, xây dựng chính quyền số và xã hội số.

Phát triển kinh tế mũi nhọn gắn với cơ chế đặc thù: Tập trung vào du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp văn hóa.

Đảm bảo công bằng xã hội và giữ gìn bản sắc: Chú trọng y tế, giáo dục, an sinh ở các vùng ngoại vi, đồng thời tạo không gian cộng đồng để gìn giữ văn hóa, củng cố sự đoàn kết.

Đó là cách thành phố kế thừa tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, biến thách thức thành cơ hội, xây dựng đô thị thông minh và bền vững hàng đầu khu vực.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám là ngọn lửa bất diệt, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết của dân tộc. Với Đà Nẵng, đó là nguồn sức mạnh để thành phố vượt qua giới hạn, bứt phá trong hành trình trở thành đô thị sinh thái, thông minh, đáng sống, mang tầm vóc châu Á.

Phát triển đô thị bền vững chính là cách Đà Nẵng tri ân lịch sử, đồng thời hiện thực hóa khát vọng về một tương lai thịnh vượng, hạnh phúc cho nhân dân.