Chính trị Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng làm việc với Đảng ủy phường Hội An ĐNO - Chiều 14/7, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội An về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I và tình hình hoạt động bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hội An Trần Thị Cẩm Nhung cho biết, Đảng bộ phường Hội An hiện có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.463 đảng viên gồm 18 chi bộ thôn khối phố, 13 chi bộ trường học; 13 chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp nhận từ Thành ủy Hội An cũ và thành lập mới Chi bộ Công an, Quân sự, Chi bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường.

Các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết được xây dựng trên cơ sở bám sát theo hướng dẫn. Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030 với nhận định, dự báo tình hình sát phù hợp với yêu cầu mới. Trong đó, nêu 3 quan điểm phát triển, mục tiêu lớn đến năm 2030, 13 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá cùng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Các nội dung văn kiện đại hội được triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong các chi bộ, đảng bộ cơ sở, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đối với tình hình hoạt động bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 1/7 đến nay, việc vận hành chính quyền bám sát hướng dẫn của thành phố và Trung ương. Cán bộ, công chức của phường có tinh thần trách nhiệm cao, đồng thuận và nhất trí nhận nhiệm vụ chuyên môn.

Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Đảng ủy phường Hội An có một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền. Trong đó, đề xuất thành phố có cơ chế ưu tiên cho phường thụ hưởng nguồn thu từ bán vé tham quan, đầu tư các dự án trọng điểm tại phường, hướng dẫn sử dụng tài sản Đảng ủy phường nhận bàn giao từ Thành ủy Hội An (cũ).

Phường đề nghị được tiếp tục vận hành các lực lượng thực hiện các nhiệm vụ để quản lý các hoạt động tại phố cổ Hội An; cho ý kiến đối với chức năng của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của phường Hội An; xem xét, thống nhất, phê duyệt các nội dung đã trình tại Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 3/3/2025 về điều chỉnh số lượng từ 7 phân khu xuống còn 4 phân khu gồm phân khu I: phường Hội An (gồm phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, xã Cẩm kim), phân khu II: phường Hội An Đông (gồm phường Cẩm Châu, Cẩm Thanh, Cửa Đại), phân khu III: phường Hội An Tây (gồm phường Tân An, Thanh Hà, Cẩm An, xã Cẩm Hà), phân khu IV: xã Tân Hiệp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Đảng ủy phường Hội An trong quá trình chuẩn bị đại hội và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Đảng ủy phường trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội; bám sát thực tiễn, đặc thù của của địa phương; xây dựng các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế, gắn với chỉ tiêu nghị quyết của Thành ủy.

“Đây là đại hội hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặc quan trọng của địa phương trong bối cảnh mới. Do đó, công tác chuẩn bị đại hội phải hết sức chu đáo, kỹ lưỡng; bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh chính trị, an toàn xã hội. Là phường tập trung nhiều khách du lịch, công tác tuyên truyền đại hội cần chú trọng. Đảng ủy phường cần bám sát hướng dẫn Trung ương, Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đại hội gắn với công tác khánh tiết, cổ động trực quan trên địa bàn tạo không khí vui tươi, phấn khởi và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, tầng lớp nhân dân và du khách”, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh.

Nhân buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đến hỏi thăm người dân đang làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hội An. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cũng ghi nhận những kiến nghị của Đảng ủy phường Hội An đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền; đề nghị Văn phòng Thành ủy tiếp nhận, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét giải quyết.