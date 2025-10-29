Chính trị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh thăm và làm việc tại tỉnh Salavane và Champasak (Lào) ĐNO - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, sáng 29/10, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Salavane. Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Salavane Daovong Phonekeo chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thành phố Đà Nẵng có quan hệ gắn bó mật thiết với các tỉnh Nam - Trung Lào, trong đó có tỉnh Salavane.

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước, hai bên luôn kề vai, sát cánh, cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển ổn định, bền vững.

Việc tăng cường hợp tác với tỉnh Salavane được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng triển khai xây dựng Đề án tăng cường hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào giai đoạn 2026-2030, trong đó có tỉnh Salavane. Đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các cam kết giữa lãnh đạo hai địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng tỉnh Salavane tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đồng chí Daovong Phonekeo tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng quà cho lãnh đạo Salavane. Ảnh: XUÂN HIẾU

Bí thư Tỉnh ủy Salavane Daovong Phonekeo mong muốn thành phố Đà Nẵng luôn kề vai sát cánh, tiếp tục hỗ trợ địa phương trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp…

Từ đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavane nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Salavane Daovong Phonekeo (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: XUÂN HIẾU

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Champasak. Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Champasak Alounxay Sounnalath chủ trì tiếp đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng bức ảnh lưu niệm cho Tỉnh ủy Champasak.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thông tin về việc việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; những thành tựu nổi bật của thành phố trong thời gian qua, đáp ứng tốt nhiệm vụ và yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Champasak Alounxay Sounnalath (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: XUÂN HIẾU

Bí thư Tỉnh ủy Champasak Alounxay Sounnalath bày tỏ mong muốn trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam sang khảo sát và đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Champasak, như: sản xuất phân bón, lương thực, cơ khí nông nghiệp, du lịch; mở đường bay trực tiếp đến Champasak. Đồng thời đề nghị thành phố Đà Nẵng hỗ trợ trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, đối với các kiến nghị, đề xuất hỗ trợ của tỉnh Champasak, thành phố Đà Nẵng ghi nhận và sẽ xem xét nghiên cứu tính khả thi cũng như điều kiện liên quan để đưa vào đề án của thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030.