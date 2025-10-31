Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn trao quà cho người dân xã Thu Bồn và Duy Xuyên ĐNO - Chiều 31/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dẫn đầu đoàn công tác HĐND thành phố đến động viên, trao quà cho người dân hai xã Thu Bồn và Duy Xuyên bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên phải) trao quà cho xã Thu Bồn. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đến động viên và trao quà cho 10 trường hợp lớn tuổi, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, gặp gỡ người dân, trao quà cho đại diện lãnh đạo hai xã Thu Bồn, Duy Xuyên; động viên chính quyền địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn thăm và động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thu Bồn. Ảnh: NGỌC HÀ

Dịp này, các doanh nghiệp, mạnh thường quân gồm: Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN, Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng, Hội đồng hương Duy Xuyên, Công ty cổ phần HAVGROUP trao quà cho người dân hai xã.

Doanh nghiệp tặng quà cho người dân xã Thu Bồn. Ảnh: NGỌC HÀ

Tổng giá trị trao quà tại xã Thu Bồn là 130 triệu đồng tiền mặt và 500 suất quà là các nhu yếu phẩm.

Tổng giá trị trao quà tại xã Duy Xuyên gồm 130 triệu đồng tiền mặt và 30 suất quà là các nhu yếu phẩm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm tài sản, tính mạng của nhân dân trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng thời biểu dương các đoàn thể, các tổ chức thiện nguyện tại địa phương, đội xung kích các thôn, các mạnh thường quân, người dân đã có tinh thần tương thân tương ái, tham gia phối hợp tổ chức các bếp ăn 0 đồng, hỗ trợ suất ăn, nước uống, thuốc men, sữa, trứng, một số nhu yếu phẩm khác… chuyển trực tiếp đến bà con nhân dân vùng đang bị cô lập, chia cắt…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn trao đổi, động viên lãnh đạo xã Duy Xuyên. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị chính quyền hai xã nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, nhất là bảo đảm điện, nước, nối lại giao thông, trạm y tế, trường học.

Cùng với đó, báo cáo thống kê về thiệt hại để thành phố bố trí kinh phí sửa chữa, ổn định cuộc sống người dân cũng như kinh tế, xã hội của địa phương.