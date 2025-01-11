Du lịch Phố cổ Hội An đón nhiều đoàn khách nước ngoài tham quan sau lũ ĐNO - Mặc dù một số tuyến đường phố cổ vẫn còn ngập nước nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn đổ về Hội An tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nơi đây.

Nhiều đoàn khách tập trung tham quan tại khu vực chùa Cầu - Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Chiều 1/11, nhiều đoàn khách nước ngoài dạo trên nhiều tuyến đường phố cổ Hội An, tập trung đông nhất trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú...

Một số điểm như chùa Cầu, hội quán Quảng Triệu… dù không mở cửa nhưng khách đứng bên ngoài nhìn ngắm, check-in. Đặc biệt, một số nhà hàng, cà phê, quầy lưu niệm cũng mở cửa đón khách vào mua sắm, ăn uống.

Theo bà Hứa Thị Anh, chủ nhà hàng Ớt Ta (đường Trần Phú), do bị ảnh hưởng lũ lụt nên các hoạt động dịch vụ, du lịch tại Hội An đều đóng cửa, khiến khách dồn vào phố cổ.

“Các đoàn khách đề nghị tôi mở cửa phục vụ ăn uống vì hầu hết dịch vụ ở Hội An chưa hoạt động trở lại, nên dù phố cổ chưa có điện nhưng tôi vẫn cho chạy máy phát điện để đón khách. Tôi nghĩ đây cũng là cách thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách của người dân phố Hội” - bà Anh nói.

Khách trải nghiệm thức ăn đường phố trong phố cổ Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Tính đến 17 giờ chiều 1/11, nhà hàng bà Anh đón khoảng 80 thực khách, hầu hết là người nước ngoài. Nhà hàng trở thành điểm ăn uống, nghỉ ngơi của khách sau thời gian tham quan, trải nghiệm phố cổ nên ai cũng vui vẻ hài lòng.

Trong đợt lũ lụt vừa qua, phố cổ Hội An cũng như nhiều vùng thuộc TP.Hội An (cũ) bị ngập nặng. Đến cuối giờ chiều 1/11, một số tuyến đường như: Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, bùng binh Chùa Cầu… nước vẫn chưa rút hết.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ dọn dẹp rác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: VĨNH LỘC

Riêng tại những tuyến phố nước đã rút, nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội và công ty vệ sinh môi trường, tất cả rác thải đều được thu gom, dọn dẹp nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, việc khách nước ngoài quay lại tham quan phố cổ bất chấp thời tiết lũ lụt chứng tỏ sức hấp dẫn của điểm đến di sản này.

Tuy nhiên, hiện đơn vị vẫn chưa tính tới phương án mở cửa hoạt động trở lại khi các tuyến đường chưa được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, an toàn nhất.

Đoàn khách nước ngoài tham quan trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: VĨNH LỘC

Mặc dù lụt chưa rút hoàn toàn nhưng phố cổ Hội An vẫn đông khách tham quan trong chiều 1/11. Ảnh: VĨNH LỘC

Các shop lưu niệm mở của phục vụ khách. Ảnh: VĨNH LỘC

Việc du khách quay lại phố cổ đông thể hiện sức hút hấp dẫn của điểm đến di sản độc đáo này. Ảnh: VĨNH LỘC