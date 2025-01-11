Xã hội Huy động lực lượng dọn sạch môi trường, sớm đón du khách trở lại phố cổ Hội An

ĐNO - Trong những ngày này, chính quyền và người dân phố cổ Hội An nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, khôi phục đời sống và hoạt động du lịch, quyết tâm sớm trả lại môi trường sạch đẹp cho di sản văn hóa thế giới.

Dọn vệ sinh chợ Hội An. Ảnh: CHÂU THÀNH

Ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, chính quyền phường Hội An nhanh chóng kích hoạt phương châm “nước đến đâu, vệ sinh đến đó” với tinh thần khẩn trương.

Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và đặc biệt là sự chi viện từ hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5, cùng người dân địa phương đồng loạt ra quân.

Không quản ngại bùn đất dày đặc và rác thải nặng mùi, các lực lượng vật lộn suốt ngày đêm để thu dọn và rửa sạch từng con đường, tuyến phố.

Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An cho biết: “Khối lượng rác và bùn rất lớn, song chúng tôi quyết tâm làm sạch toàn bộ khu phố cổ trong thời gian sớm nhất, hướng đến mục tiêu khôi phục nhanh nhất cuộc sống và hoạt động dịch vụ du lịch”.

Đại tá Trương Thanh Quảng, Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5 khẳng định: “Chúng tôi xác định quyết tâm là làm đến lúc nào Hội An không còn rác, chúng tôi mới trở về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình”.

[VIDEO] - Đại tá Trương Thanh Quảng, Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5:

Trong điều kiện mất điện, nguồn nước sạch từ nhà máy bị gián đoạn, nhu cầu về nước sinh hoạt và vệ sinh trở nên cấp thiết.

Giếng Mái, một trong những giếng cổ nổi tiếng của Hội An đã trở thành “cứu cánh” cho hàng trăm tiểu thương chợ Hội An.

Nguồn nước giếng được người dân thay nhau xách từng xô để rửa dọn sạp hàng, vệ sinh đồ đạc bị ngập.

Ông Nguyễn Minh Châu, một hộ kinh doanh tại chợ Hội An chia sẻ: “Nhờ giếng Mái, chúng tôi mới có nước để rửa dọn. Nếu không có giếng cổ này, chắc phải mất nhiều ngày mới dọn xong”.

Tại chợ Hội An, Ban Quản lý chợ huy động tối đa nhân lực tại chỗ, điều động xe bồn để bơm và máy phun áp lực lớn rửa trôi lớp bùn non, giúp đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp hiệu quả.

Xe múc, xe tải từ các đơn vị hỗ trợ cũng được huy động để vận chuyển hàng chục tấn rác và bùn ra khỏi khu vực trung tâm, đảm bảo môi trường an toàn cho tiểu thương sớm trở lại kinh doanh.

Ông Cao Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Quản lý chợ Hội An nói: “Chúng tôi làm xuyên ngày đêm. Bùn đất nhiều vô kể, nhưng nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, công ty môi trường đô thị và người dân, công tác vệ sinh được thực hiện nhanh hơn rất nhiều”.

Không chỉ khu vực chợ, những tuyến phố ven sông Hoài như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu hay khu vực chùa Cầu đều ngập sâu trong bùn đất và rác thải.

Hàng chục tấn rác trôi dạt từ thượng nguồn gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương kêu gọi sự chung tay của cộng đồng.

Rác thải phía sau chùa Cầu, đang được lực lượng chức năng phối hợp dọn sạch trong thời gian đến. Ảnh: CHÂU THÀNH

Nhiều doanh nghiệp du lịch, nhà hàng cử nhân viên tham gia dọn dẹp, thể hiện trách nhiệm với di sản chung. Đặc biệt, các chiến sĩ trẻ Trường Quân sự Quân khu 5 hăng say làm sạch Hội An để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Bộ đội dọn dẹp vệ sinh phố cổ Hội An. Ảnh: CHÂU THÀNH

Anh Ngọc Nguyễn Cường, học viên lớp Quân khí, cho biết: “Ở Gia Lai tôi ít khi thấy cảnh lũ lớn thế này. Khi nhà trường phát động đi giúp dân, tôi đăng ký ngay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Hội An sớm phục hồi môi trường”

Nhờ nỗ lực không ngừng, nhiều tuyến phố nay đã thông thoáng, bùn rác được thu gom gần hết. Một số cửa hàng, quán cà phê bắt đầu lau dọn và mở cửa trở lại. Không khí phố cổ dần khởi sắc sau những ngày chìm trong biển nước.

Dự kiến trong vài ngày tới, hoạt động kinh doanh và du lịch tại khu phố cổ sẽ được khôi phục. Những con phố rêu phong, mái ngói cổ kính sẽ sớm được trả lại vẻ đẹp vốn có, sẵn sàng đón du khách trở lại.

[VIDEO] - Chung tay dọn dẹp đô thị cổ Hội An: