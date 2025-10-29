Thứ Tư, 29/10/2025
Trà Leng lập tổ công tác ứng cứu người dân các thôn bị cô lập do mưa lũ

HOÀNG ĐẠO 29/10/2025 12:14

ĐNO - Sáng nay 29/10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống thiên tai tại các thôn thuộc xã Trà Leng cũ.

Công an xã Trà Leng di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: T.L

Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa thông tin, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã họp và thành lập ngay tổ công tác trực tiếp ứng cứu cho nhân dân ở khu vực xã Trà Leng cũ, đóng tại Trường Tiểu học Trà Leng 2.

Tổ có nhiệm vụ chủ động, sẵn sàng ứng cứu người dân trong mọi tình huống, đặc biệt khi sạt lở xảy ra, gây cô lập các thôn. Phối hợp với các đơn vị tập trung máy móc, phương tiện thông các tuyến đường huyết mạch, hạn chế việc cô lập các khu dân cư.

Đồng thời, khẩn trương triển khai phương án làm nhà tạm cho 5 hộ dân bị sập nhà tại nóc ông Súp, ông Thái. Tiếp tục cử các đoàn vào các khu dân cư thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Trong sáng cùng ngày, các tổ công tác thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Leng đã tổ chức nắm tình hình thực tế trên địa bàn xã, ghi nhận và đánh giá các khu dân cư, đường giao thông bị sạt lở, còn chia cắt.

Đến nay, người dân tránh trú cơ bản an toàn; các tuyến đường giao thông được thông tuyến hiện đã xuất hiện lại tình trạng sạt lở ở một số vị trí, các phương tiện cơ giới đang tích cực thông tuyến lại các vị trí này. Đồng thời, điện lưới quốc gia tiếp tục bị sự cố, toàn xã bị mất điện.

Xã Trà Leng
      Trà Leng lập tổ công tác ứng cứu người dân các thôn bị cô lập do mưa lũ

