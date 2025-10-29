Thứ Tư, 29/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Phường Điện Bàn kêu gọi hỗ trợ ghe, thuyền vận chuyển lương thực đến vùng ngập lụt

KHÁNH LINH 29/10/2025 16:53

ĐNO - Chiều 29/10, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn cho biết, hiện rất nhiều vùng ngập lụt ở địa phương không thể tiếp cận hỗ trợ lương thực, nước uống do thiếu ghe, thuyền vận chuyển.

0be60b59d7f05aae03e1.jpg
Đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn bị ngập sâu. Ảnh: B.V

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sáng 29/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ 2 ca-nô; phường cũng thuê được một ghe máy để vận chuyển hàng hóa, thức ăn, nước uống đến người dân vùng bị cô lập.

Tuy nhiên, so với nhu cầu và tình hình thực tế, số lượng phương tiện nêu trên vẫn còn quá ít, nhất là dự báo nước lũ sẽ dâng cao trong đêm 29/10.

“Chúng tôi cần càng nhiều ghe, thuyền càng tốt vì dự báo đêm nay (29/10) nước lũ sẽ tiếp tục lên cao và khả năng kéo dài dài ngày. Trong khi đó, người dân nhiều khu vực đang rất cần hỗ trợ khẩn cấp về thức ăn, nước uống, thuốc men, kể cả vận chuyển người bệnh đi chữa trị”, bà Hằng kêu gọi.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, hầu hết khu vực của phường Điện Bàn bị nước lũ cô lập hoàn toàn nên chỉ còn cách tiếp cận bằng phương tiện ghe, thuyền.

Mọi cá nhân, tổ chức muốn hỗ trợ hoặc cho thuê ghe, thuyền để phường Điện Bàn cứu trợ người dân, có thể liên hệ số điện thoại: 0982.946.115, gặp bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt

Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt

Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Phường Điện Bàn kêu gọi hỗ trợ ghe, thuyền vận chuyển lương thực đến vùng ngập lụt

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO