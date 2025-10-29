Xã hội Phường Điện Bàn kêu gọi hỗ trợ ghe, thuyền vận chuyển lương thực đến vùng ngập lụt ĐNO - Chiều 29/10, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn cho biết, hiện rất nhiều vùng ngập lụt ở địa phương không thể tiếp cận hỗ trợ lương thực, nước uống do thiếu ghe, thuyền vận chuyển.

Đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn bị ngập sâu. Ảnh: B.V

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sáng 29/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ 2 ca-nô; phường cũng thuê được một ghe máy để vận chuyển hàng hóa, thức ăn, nước uống đến người dân vùng bị cô lập.

Tuy nhiên, so với nhu cầu và tình hình thực tế, số lượng phương tiện nêu trên vẫn còn quá ít, nhất là dự báo nước lũ sẽ dâng cao trong đêm 29/10.

“Chúng tôi cần càng nhiều ghe, thuyền càng tốt vì dự báo đêm nay (29/10) nước lũ sẽ tiếp tục lên cao và khả năng kéo dài dài ngày. Trong khi đó, người dân nhiều khu vực đang rất cần hỗ trợ khẩn cấp về thức ăn, nước uống, thuốc men, kể cả vận chuyển người bệnh đi chữa trị”, bà Hằng kêu gọi.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, hầu hết khu vực của phường Điện Bàn bị nước lũ cô lập hoàn toàn nên chỉ còn cách tiếp cận bằng phương tiện ghe, thuyền.