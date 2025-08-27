Thứ Tư, 27/8/2025
Chính trị

Phường Hải Châu tập huấn chuyển đổi số cho 332 tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng

NGỌC HÀ 27/08/2025 17:45

ĐNO - Chiều 27/8, UBND phường Hải Châu tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông chuyển đổi số và kỹ năng thực hành số cho 332 tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng.

img_2774.jpg
UBND phường Hải Châu phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: NGỌC HÀ

Các tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng được giới thiệu, hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng truyền thông chuyển đổi số; kỹ năng khai thác các bài học về Bình dân học vụ AI trên Cổng 1022; sử dụng ứng dụng DanangSmartCity; nộp hồ sơ trực tuyến, cài đặt và sử dụng chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau tập huấn, tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trực tiếp hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” người dân ở khu dân cư.

Dịp này, UBND phường phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Phong trào là lời cam kết mạnh mẽ của chính quyền và nhân dân phường: không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Mỗi tổ dân phố là một lớp học số, mỗi người dân là một học viên số. Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ là cầu nối đưa công nghệ đến với từng hộ gia đình.

Phong trào “Bình dân học vụ số” gắn liền với các mục tiêu lớn: xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân; phát triển kinh tế số thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử; hình thành xã hội số văn minh, hiện đại, nơi mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng lợi ích từ công nghệ.

      Chính trị
