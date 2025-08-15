Chính quyền - đoàn thể Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến: Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công là một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố nhằm nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, đảm bảo mục tiêu tối thiểu 80% hồ sơ trực tuyến theo chỉ đạo của Trung ương.

Chị Nguyễn Thị Thanh Lam, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Đoan Trai tham gia hỗ trợ công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bàn Thạch ngày 11/8. Ảnh: VINH ANH

Tại phường Bàn Thạch, từ ngày 11/8, thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng của phường sẽ luân phiên tham gia tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Đây được xem là địa phương tiên phong cử Tổ công nghệ số cộng đồng túc trực tại trụ sở để hỗ trợ người dân.

Người dân hài lòng

Sáng 11/8, bà Đỗ Thị Hồng (tổ dân phố Mỹ Thạch Tây) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để làm thủ tục trích đo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến sảnh trung tâm, bà được 2 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng túc trực tại bàn đón tiếp và hướng dẫn tận tình.

Sau khi vào quầy tiếp nhận thủ tục hành chính, khoảng 30 phút sau, bà Hồng ra về với tờ giấy hẹn trả kết quả trên tay. Bà Hồng cho biết: “Trước đây tôi từng đến UBND phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ (cũ) làm giấy tờ nhưng do thấy nhiều thủ tục phức tạp nên gác lại đến nay mới đi làm. Đến đây, tôi được hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận thành công nên tôi rất hài lòng”.

Cùng ngày, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho con, anh Nguyễn Hữu Kỳ (tổ dân phố Trường Đồng) cũng bày tỏ hài lòng khi nhận được hỗ trợ tận tình trong quá trình nộp hồ sơ dịch vụ công.

“Tôi được Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ dùng tài khoản VneID để đăng nhập vào dịch vụ, công sau đó thực hiện các bước nộp hồ sơ. Do chưa làm dịch vụ công trực tuyến bao giờ nên ban đầu tôi không quen, khi được hướng dẫn tôi đã nộp hồ sơ thành công”, anh Kỳ chia sẻ.

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bàn Thạch đã sớm ban hành quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, phường thành lập 24 Tổ công nghệ số cộng đồng tương ứng với 24 thôn, tổ dân phố với tổng cộng 168 thành viên tham gia.

Mỗi tổ có 7 - 8 người, Tổ trưởng tổ dân phố làm Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng, các thành viên gồm nhiều thành phần như giáo viên, hưu trí, đoàn viên thanh niên, công chức phường…

Lan tỏa chuyển đổi số

Tại khối phố Đoan Trai, chị Nguyễn Thị Thanh Lam (làm nghề giáo viên) đã tình nguyện tham gia thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố phố. Ngày 11/8 vừa qua, hưởng ứng chủ trương của phường, chị Lam cùng một thành viên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chóng công phường để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Từ 11/8 - 31/12/2025, các Tổ công nghệ số cộng đồng của phường Bàn Thạch luân phiên tham gia tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: VINH ANH

Bàn hướng dẫn của Tổ công nghệ số cộng đồng được bố trí ngay trước sảnh trung tâm. Hai thành viên tổ có nhiệm vụ đón tiếp, hỏi thăm nhu cầu công dân và hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đối với các thủ tục phức tạp như trên lĩnh vực đất đai, tổ hướng dẫn công dân đến đúng quầy tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm để được hỗ trợ.

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cho biết họ tình nguyện tham gia hoạt động không chỉ để hỗ trợ dân mà cũng là dịp để “nâng cấp” bản thân trong ứng dụng các tiện ích số.

“Đang trong thời gian nghỉ hè nên tôi muốn tham gia, góp một phần nhỏ vào công việc chung của địa phương. Đây cũng là dịp để tôi tìm hiểu, nắm bắt và tiếp cận những tiện ích từ chuyển đổi số để mình không bị thụt lùi trong bối cảnh chung của xã hội”, chị Lam chia sẻ.

Ông Đoàn Văn Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố Mỹ Thạch Bắc đồng thời là Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố cho biết, nhiệm vụ chính của Tổ công nghệ số cộng đồng là tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu được tiện ích khi thực hiện dịch vụ công, giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn và có thể làm được mọi lúc, mọi nơi. Do đó, việc tuyên truyền cho mọi người hiểu để ứng dụng hiệu quả công nghệ số rất quan trọng.

Ông Trương Ngọc Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bàn Thạch cho biết, từ ngày 11/8 - 31/12/2025, mỗi buổi có ít nhất 2 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tình nguyện viên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Ngoài hỗ trợ, giúp đỡ tại trung tâm, các Tổ công nghệ số cộng đồng còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa và tại những gia đình yếu thế.

Theo ông Hải, Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công không nhất thiết là đoàn viên thanh niên mà phường khuyến khích mọi thành viên đều có thể tham gia, cả những người lớn tuổi, hưu trí…

“Đó cũng là cách để truyền thông đến người dân biết thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số không chỉ lực lượng trẻ, mà bất kỳ ai có điện thoại thông minh, những thiết bị có thể truy cập internet đều có thể làm được”, ông Hải cho hay.