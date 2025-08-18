Theo gương Bác Phường Hải Châu tuyên dương 109 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ĐNO - Ngày 18/8, UBND phường Hải Châu tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến phường lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Cao Thị Huyền Trân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN HẬU

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước tại phường Hải Châu được thực hiện có chất lượng. Phường tích cực triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao như: công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng.

Qua 5 năm, phường được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước; bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố trong triển khai thực hiện đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”; hơn 730 lượt cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 364 lượt Chiến sĩ thi đua cơ sở và hơn 210 lượt Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

Giai đoạn 2025 - 2030, phường tiếp tục tổ chức phong trào thi đua, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu tại khu dân cư.

Phường tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Thi đua áp dụng các giải pháp, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng tốt mô hình “Chính quyền số - đô thị thông minh - nền hành chính hiện đại”; phát triển mô hình “Gia đình số”, “Tổ dân phố số” trên toàn phường...

Phường Hải Châu tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: XUÂN HẬU

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Cao Thị Huyền Trân ghi nhận, đánh giá cao những tập thể, cá nhân điển hình tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua với phương châm “nói đi đôi với làm; nói ít làm nhiều; làm hiệu quả, chất lượng”.

Dịp này, phường Hải Châu tuyên dương 43 tập thể, 66 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025.