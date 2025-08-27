Thứ Tư, 27/8/2025
Giảm nghèo - An sinh

Phường Hải Vân trao sinh kế cho hộ nghèo

KHÁNH HUYỀN 27/08/2025 16:40

ĐNO - Chiều 26/8, UBND phường Hải Vân phối hợp các đơn vị tài trợ trao sinh kế và mái tôn lợp nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

UBND phường Hải Vân tổ chức trao sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Ảnh: K.H
UBND phường Hải Vân tổ chức trao sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Ảnh: K.H

Từ nguồn tài trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới, phường Hải Vân trao tặng 315m tôn trị giá hơn 40 triệu đồng cho 6 hộ gia đình.

Thời gian đến, tổ chức này tiếp tục hỗ trợ mái tôn cho 9 hộ khác tại phường Hải Vân, mỗi hộ 70m tôn.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để các gia đình sửa sang, kiên cố hóa nhà cửa, nhất là mùa mưa bão sắp đến.

Cùng ngày, UBND phường Hải Vân trao sinh kế gồm: một xe nước mía trị giá 7 triệu đồng cho hộ bà Đặng Thị Thạnh và hỗ trợ vốn hơn 4 triệu đồng cho hộ bà Ngô Thị Kim Hậu, qua đó tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Phường Hải Vân
