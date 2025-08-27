Thứ Tư, 27/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Môi trường

Phường Hòa Cường nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh”

ĐẮC MẠNH 27/08/2025 16:46

ĐNO - Chiều 27/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường tổ chức triển khai nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh”, với sự tham gia của hơn 160 hội viên.

DOI DAU AN
Một điểm thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng” được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường (trước là phường Hòa Thuận Tây) triển khai từ năm 2022. Lượng dầu ăn đã qua sử dụng khi được hội viên đưa tới điểm thu đổi sẽ được nhận lại rau xanh tương ứng.

Qua 3 năm thực hiện, mô hình thu đổi hơn 1.200 lít dầu ăn đã qua sử dụng. Từ đó, hình thành thói quen trong cộng đồng việc phân loại, xử lý dầu ăn đã qua sử dụng đúng cách, góp phần giảm thải ra môi trường, gây tắc cống thoát nước và ô nhiễm.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát động nhân rộng mô hình ra các khu dân cư trên địa bàn nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn và bền vững.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Phụ nữ phường Hòa Cường giao lưu văn nghệ “Giai điệu tự hào”

Phụ nữ phường Hòa Cường giao lưu văn nghệ “Giai điệu tự hào”

Phường Hòa Cường
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Phụ nữ phường Hòa Cường giao lưu văn nghệ “Giai điệu tự hào”

Phụ nữ phường Hòa Cường giao lưu văn nghệ “Giai điệu tự hào”

Xem thêm Môi trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Môi trường
      Phường Hòa Cường nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh”

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO