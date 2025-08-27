Môi trường Phường Hòa Cường nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh” ĐNO - Chiều 27/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường tổ chức triển khai nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh”, với sự tham gia của hơn 160 hội viên.

Một điểm thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng” được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường (trước là phường Hòa Thuận Tây) triển khai từ năm 2022. Lượng dầu ăn đã qua sử dụng khi được hội viên đưa tới điểm thu đổi sẽ được nhận lại rau xanh tương ứng.

Qua 3 năm thực hiện, mô hình thu đổi hơn 1.200 lít dầu ăn đã qua sử dụng. Từ đó, hình thành thói quen trong cộng đồng việc phân loại, xử lý dầu ăn đã qua sử dụng đúng cách, góp phần giảm thải ra môi trường, gây tắc cống thoát nước và ô nhiễm.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát động nhân rộng mô hình ra các khu dân cư trên địa bàn nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn và bền vững.