Phường Hội An gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn, phát huy giá trị di tích

ĐNO - Sáng 21/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội An lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh: phường Hội An phải gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước khi hợp nhất, Đảng bộ các phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Cẩm Nam và xã Cẩm Kim đã đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực vượt khó, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để giữ vững ổn định, phát triển và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Với vị trí trung tâm, là khu vực cốt lõi của đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới, phường Hội An mới có bề dày văn hóa, phát triển dịch vụ, du lịch, tiềm năng sáng tạo để phát triển kinh tế đô thị bền vững. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, phường Hội An cũng đang đối diện với không ít thách thức như tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu; sức ép lớn về giao thông, hạ tầng kỹ thuật - xã hội; yêu cầu bảo tồn và phát triển...

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu tại đại hội. Ảnh: HOÀNG LIÊN

5 năm qua, kinh tế, xã hội các xã, phường phát triển phù hợp với định hướng chung. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 452,7 tỷ đồng. Khu vực đô thị trung tâm phố cổ tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị. Ngân sách nhà nước đầu tư tu bổ 115 di tích với tổng kinh phí 272,5 tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, mạng lưới trường lớp được đầu tư, nâng cấp; y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả nổi bật.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hội An đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Cụ thể, đột phá trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị cổ gắn với phát triển du lịch bền vững, thông minh; đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số toàn diện; đột phá trong quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị - xã hội đồng bộ, hiện đại, xanh, thích ứng biến đổi khí hậu với các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược, giải pháp cụ thể...

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội An, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đảng bộ phường Hội An phấn đấu đạt tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong nhiệm kỳ đạt 3 - 4% trên tổng số đảng viên; có 90% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phường Hội An phấn đấu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm toàn phường đạt bình quân 11%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất 120 triệu đồng/người vào năm 2030; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%/năm...

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hội An trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 -2030 là nhiệm kỳ đại hội đầu tiên của Đảng bộ phường Hội An sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí lưu ý cấp ủy khóa mới phải tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Hội An qua các thời kỳ; phải coi trọng đoàn kết, gắn bó với nhân dân là yếu tố then chốt, sống còn trong hoạt động của Đảng bộ.