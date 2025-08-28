Giao thông - Xây dựng Phường Liên Chiểu rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án ĐNO - UBND phường Liên Chiểu vừa tổ chức hội nghị trao đổi, rà soát tình hình thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu Trần Công Nguyên chủ trì hội nghị. Ảnh: PHẠM BÌNH

Các đơn vị báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện dự án Tân Ninh (giai đoạn 1, 2), dự án Trục 1 Tây Bắc, dự án tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu công nghệ cao về kênh thoát lũ Hòa Liên, dự án Khu di tích đồi Trung Sơn, dự án vệt 50m dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Trên cơ sở tổng hợp vướng mắc cụ thể của từng hồ sơ, UBND phường Liên Chiểu đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo Hội đồng bồi thường thiệt hại dự án xem xét xử lý, đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ, không để kéo dài.

Theo Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu Trần Công Nguyên, việc thường xuyên rà soát, đôn đốc giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị.