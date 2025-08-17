Chủ Nhật, 17/8/2025
Giáo dục - Việc làm

Công an phường Liên Chiểu trao 60 suất quà cho học sinh nghèo

KHÁNH HUYỀN 17/08/2025 19:52

ĐNO - Chiều 17/8, Công an phường Liên Chiểu tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường”, giao lưu và trao tặng 60 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

img_4286-2-(1).jpg
Công an phường Liên Chiểu tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường”. Ảnh: K.H

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an phường Liên Chiểu, cho biết, thực hiện chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2025), đơn vị đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, gắn kết nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Để chương trình đạt hiệu quả, Công an phường đã phát động, vận động cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị, mạnh thường quân cùng chung tay tiếp thêm động lực, sẻ chia khó khăn với học sinh nghèo trên địa bàn. Những phần quà trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em thêm vững bước trong năm học mới 2025 - 2026.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, chương trình là minh chứng cho sự sẻ chia, gắn kết cộng đồng và tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ tương lai, đồng thời góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tâm vì nhân dân phục vụ, gắn bó mật thiết với đời sống xã hội.

Phường Liên Chiểu
      Giáo dục - Việc làm
