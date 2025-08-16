Quốc phòng - An ninh Phường Quảng Phú tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ĐNO - Sáng 16/8, UBND phường Quảng Phú tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, thu hút hơn 200 cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tham dự.

Phường Quảng Phú biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2024 - 2025. Ảnh: PHAN VINH

Ngày hội là dịp đánh giá phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, biểu dương cá nhân, tập thể tiêu biểu; đồng thời tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở.

Tại ngày hội, phường Quảng Phú tổ chức ký cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” giữa các khu dân cư, tổ dân phố và đại diện hộ dân. Công an phường phối hợp các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trao 19 suất quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi.

Phường Quảng Phú trao quà hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PHAN VINH

Ngày hội còn có nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi như: giao lưu thi đấu thể thao trên biển, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Các lực lượng chức năng cũng phát động ra quân tuần tra, lập lại trật tự đô thị, dọn vệ sinh môi trường.

Thông qua ngày hội, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Quảng Phú tiếp tục lan tỏa sâu rộng, phát huy vai trò nòng cốt của nhân dân trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban chỉ đạo bảo vệ an ninh Tổ quốc phường cho biết, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các mô hình tự quản, tổ tuần tra nhân dân, camera an ninh và các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi an ninh trật tự tại địa bàn.