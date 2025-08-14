Giáo dục - Việc làm Phường Quảng Phú không nhận hoa mừng khai giảng, kêu gọi hỗ trợ giáo dục năm học 2025 - 2026

ĐNO - UBND phường Quảng Phú chủ trương không nhận hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn. Thay vào đó, UBND phường có thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2025 - 2026.

Khuôn viên Trường Tiểu học Ngô Quyền thuộc địa bàn phường Quảng Phú. Ảnh: NTCC

Ngày 13/8, UBND phường Quảng Phú ban hành văn bản hưởng ứng các hoạt động chào mừng khai giảng năm học mới. Theo đó, UBND phường thống nhất chủ trương các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn không nhận hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng.

Thay vào đó, UBND phường có thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, kêu gọi quan tâm sự nghiệp giáo dục bằng nhiều hình thức.

Cụ thể, tặng sách bổ sung cho thư viện các trường học; trao học bổng, hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ các công trình, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục thể thao cho học sinh.

Cạnh đó, UBND phường kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành với nhà trường trong các chương trình chăm lo sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn trường học.

Tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đóng góp cho các cơ sở giáo dục của phường Quảng Phú, đề nghị liên hệ qua Phòng Văn hóa - Xã hội (bà Nguyễn Thị Tâm Hiền, Trưởng phòng; điện thoại: 0935.637.280).

Phường Quảng Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường An Phú, xã Tam Thanh và xã Tam Phú. Phường hiện có 9 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS với gần 5.000 học sinh.