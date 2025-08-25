Giao thông - Xây dựng Phường Tam Kỳ bàn giao nhà văn hóa khối phố Mỹ Hòa ĐNO - Ngày 24/8, phường Tam Kỳ trao quyết định bàn giao công trình nhà văn hóa khối phố Mỹ Hòa nhân buổi sinh hoạt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khối phố.

Nhà sinh hoạt văn hóa khối phố Mỹ Hòa. Ảnh: TÂM ĐAN

Công trình nhà văn hóa khối phố Mỹ Hòa có tổng diện tích 2.060m2, trong đó diện tích nhà sinh hoạt văn hóa hơn 335m2. Tổng mức đầu tư công trình hơn 2,8 tỷ đồng.

Sau thời gian thi công, công trình được hoàn thành, nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật và bàn giao Ban nhân dân khối phố Mỹ Hòa quản lý, đưa vào sử dụng.