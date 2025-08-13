Quy hoạch - Đầu tư Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đất đai - Bài cuối: Tiếp tục khơi thông nguồn lực Bên cạnh quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai còn lại trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, thành phố Đà Nẵng tập trung rà soát các trường hợp gặp vướng mắc tương tự để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương tháo gỡ.

Từ năm 2024 đến nay, có nhiều dự án, đất đai trên địa bàn thành phố được khởi công, động thổ và thi công. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Vào cuộc tích cực

Theo Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 20/6/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực, nghiêm túc triển khai các nội dung, chỉ đạo tại Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Thành phố đã tập trung các nguồn lực để triển khai, thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Thành phố đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, đất đai. Trong đó, các sở, đơn vị, địa phương thông báo cho các trường hợp còn lại liên hệ và làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất sản xuất kinh doanh; tiếp tục xác định lại giá đất tại các dự án để truy thu khoản thất thu vào ngân sách nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý đối với 68 dự án, khu đất đã được xác định chậm đưa đất vào sử dụng; kiểm tra để xử lý tiến độ sử dụng đất đối với 492 trường hợp khác.

Với nhiều dự án đang được triển khai sôi động trên địa bàn, thành phố đang vào nhịp tăng trưởng mạnh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thành phố tiếp tục rà soát pháp lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với 13 dự án, diện tích đất trên bán đảo Sơn Trà và thông báo, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án theo quy định...

Nội dung cụ thể, nhiệm vụ chi tiết về truy thu nghĩa vụ tài chính, xác định lại giá đất, xử lý tồn đọng về thời hạn sử dụng đất, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án, đất đai... còn nhiều. Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, mà cũng là nhiệm vụ của nhiều sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan để hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai còn lại trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hà Nam cho biết, sở sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Sơn Trà thuộc phân khu sinh thái phía đông song song với việc thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.

Báo cáo đề xuất sửa các luật có liên quan Trong Thông báo số 340/TB-VP ngày 1/7/2025 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần quyết liệt hơn đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra còn lại theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn cho 13 dự án trên bán đảo Sơn Trà và các dự án, đất đai có trong các bản án. Từ thực tiễn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, thành phố Đà Nẵng cân nhắc, có báo cáo đề xuất sửa các luật có liên quan (Luật Đất đai, Luật Quy hoạch...), gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Quy hoạch.

Còn Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh cho biết, địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến của người dân về quy hoạch đất thương mại dịch vụ tại khu đất số 908 đường Ngô Quyền (Trường Mầm non ABC) và đang phối hợp thực hiện thủ tục liên quan đến quy hoạch phân khu tại khu đất nói trên, nhằm sớm hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất...

Ngày 15/7, tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành về triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trước đây, rất nhiều dự án, đất đai trên địa bàn thành phố gặp bế tắc, nhưng bây giờ đã có lối ra và “hướng đi” nên các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung vào cuộc với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Rà soát để giải quyết các trường hợp tương tự

Thành phố Đà Nẵng đã rà soát và phát hiện có nhiều dự án, đất đai đang gặp khó khăn, vướng mắc tương tự các trường hợp trong Đề án 153 và đang hoàn thiện phương án giải quyết những dự án, đất đai đã được rà soát này theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị định 76/2025/NĐ-CP.

Chợ đêm Sơn Trà đang dần hoàn thành trong thời gian ngắn sau khi đấu giá thuê đất tạm. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bên cạnh đó, trước ngày hợp nhất vào thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng rà soát và bước đầu xác định có 341 dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra... đang gặp những khó khăn, vướng mắc, trong đó có nhiều trường hợp vướng mắc tương tự.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Trường Sơn cho rằng, trước đây, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã tập trung khắc phục theo nội dung yêu cầu của các kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng cũng còn nhiều dự án, đất đai đang gặp khó khăn, vướng mắc về giải pháp xử lý. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị được áp dụng, thực hiện theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ để tháo gỡ cho trường hợp tương tự.

Tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương vào ngày 15/7, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố sớm đề xuất thành lập, kiện toàn các tổ công tác, trong đó có 1 tổ công tác chung với thành phần mở rộng, 1 tổ công tác để xử lý riêng các dự án, đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Bên cạnh đó, kiện toàn và củng cố Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung, kế hoạch mà Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo trước đây.

Với số lượng các dự án, đất đai đang gặp khó khăn, vướng mắc khá nhiều, trong đó có 341 trường hợp đã rà soát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ), các sở cần nghiên cứu phương án tháo gỡ và chuẩn bị kỹ các nội dung kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ để giải quyết đối với các trường hợp tương tự; đồng thời, xin ý kiến hướng dẫn, giải quyết các vấn đề đang gặp vướng mắc, khó khăn.

Cùng với đó, làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm huy động các nguồn lực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và khơi thông nguồn lực đất đai, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.