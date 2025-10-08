Chủ Nhật, 10/8/2025
Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt MV “Công an Hà Nội trong trái tim tôi”

H.S 10/08/2025 06:30

MV “Công an Hà Nội trong tim tôi - CAHN in my heart” vừa chính thức ra mắt khán giả cả nước.

MV là sản phẩm âm nhạc đặc biệt được hoàn thiện trong thời điểm lực lượng Công an Thủ đô đang tích cực chuẩn bị cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tác phẩm do tác giả Bùi Quang và Lê Duy (Phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội) sáng tác, với phần biểu diễn của các cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô cùng 150 diễn viên phụ họa.

MV được hình thành từ chính những trải nghiệm thực tế, cảm xúc chân thành và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an. Đây không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là thông điệp tri ân, tự hào về chặng đường 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Phát huy hiệu quả ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong công nhân, lao động

Phát huy hiệu quả ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong công nhân, lao động

Công an Quảng Nam phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Công an Quảng Nam phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng công an cơ sở nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân

Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng công an cơ sở nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân

PC Đà Nẵng tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

PC Đà Nẵng tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bảo tàng Đà Nẵng

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bảo tàng Đà Nẵng

