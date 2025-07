Xã hội Rực rỡ thông điệp hòa bình trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 ĐNO - Đáp ứng sự mong đợi của hàng ngàn khán giả xem trực tiếp tại đêm chung kết và trên màn ảnh nhỏ cùng các nền tảng mạng xã hội, hai đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) đã mang đến đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) màn trình diễn thăng hoa, đẳng cấp.

“Đà Nẵng - Viên ngọc tỏa sáng, thành phố tương lai” là tên màn trình diễn của đội pháo hoa Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc). Họ mang đến khán giả hình ảnh một Đà Nẵng như "viên ngọc" đang phát sáng giữa châu Á, một biểu tượng của hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn tới chân trời mới.

Là đội thi đấu đầu tiên, Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) trình diễn chủ đề “A shining pearl – The city of tomorrow” (Viên ngọc tỏa sáng, thành phố tương lai), màn trình diễn là lời ngợi ca dành cho Đà Nẵng, thành phố biển đang vươn mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Đội Trung Quốc dùng 10 bài nhạc trải dài suốt phần trình diễn, kết hợp phong cách pháo hoa đặc trưng của phương Đông.

Đội Trung Quốc chọn ca khúc “Bắc Bling” - bản nhạc Việt trẻ trung nổi tiếng để đưa vào phần trình diễn, cho thấy sự cầu thị trong tiếp cận văn hóa bản địa.

Xen kẽ hai lượt thi đấu trong đêm chung kết là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Trong ảnh là màn trình diễn của vũ đoàn Sun World Bà Nà Hills rất sôi động và cuốn hút

Cùng với đó, nhiều ca khúc quốc tế như The Final Countdown, Legacy of Six, Homecoming, Promise of Hope… làm nên dòng chảy âm nhạc vừa sôi động, vừa mộng mơ trên nền pháo hoa.

Tiếp đó là màn trình diễn với chủ đề “Message of Peace - Thông điệp hòa bình” của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) mang đến hình ảnh một Việt Nam hòa bình và ổn định trong kỷ nguyên mới. Kết cấu bốn chương hòa cùng sắc màu và âm nhạc biến hóa liên tục vẽ nên sự phát triển năng động của Đà Nẵng – thành phố của tương lai trong chương mở đầu của vở diễn.

Màn trình diễn pháo hoa của đại diện Việt Nam - đội Z121 Vina Pyrotech.

Với khoảng 7.000 quả pháo trong đêm chung kết DIFF 2025, đội Z121 Vina Pyrotech đến từ Nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng mang đến màn trình diễn rực rỡ, mãn nhãn, đáp ứng sự mong đợi của khán giả. Đồng thời gửi gắm một "bản tuyên ngôn" bằng ánh sáng về giá trị mà Việt Nam luôn kiên định theo đuổi: hòa bình và ổn định.

Thông điệp hòa bình của đội Z121 Vina Pyrotech (đại diện Việt Nam) gồm bốn chương pháo hoa với sắc màu và âm nhạc biến hóa liên tục.

Ở chương hai, với gam pháo hoa màu đỏ - vàng chủ đạo tái hiện lịch sử hào hùng, truyền thống dựng nước và giữ nước bất khuất của dân tộc.

Màu xanh - tím chủ đạo ở chương 3 mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần tự do, quyết tâm vươn lên và khát vọng đổi mới.

Chương ba là những bản phối nhẹ nhàng song không kém phần mạnh mẽ, sử dụng tông màu xanh và tím biểu trưng cho tinh thần tự do, quyết tâm vươn lên cùng khát vọng đổi mới trong thời đại hiện đại. Cao trào đến ở phần cuối, khi âm nhạc và ánh sáng hòa quyện trong không gian rộng mở để khẳng định rằng phát triển là tất yếu, hòa bình mới là cốt lõi không thể thiếu.

Rất đông khán giả theo dõi màn bắn pháo hoa trong đêm chung kết

Nếu trong vòng loại DIFF 2025, Z121 Vina Pyrotech từng khiến cả khán đài vỡ òa với giai điệu “Như có Bác trong ngày đại thắng” thì tại chung kết, đội lựa chọn thể hiện các hiệu ứng pháo hoa trên nền bài hát “Khát vọng hòa bình” - sáng tác từng vang lên đầy trang trọng tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, do NSƯT Vũ Thắng Lợi và NSƯT Liên Hương thể hiện.

Giai điệu của ca khúc "Khát vọng hòa bình" hòa trong màn pháo hoa rực rỡ mang đến dư âm sâu lắng, truyền cảm hứng về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không ngừng vươn lên và sẵn sàng hội nhập cùng thế giới.

Ca sĩ Hương Tràm thể hiện xuất sắc ca khúc "When you believe & never enough" trong đêm chung kết.

Sau hai màn trình diễn ấn tượng của hai đội, ban giám khảo đã chọn ra đội xuất sắc của đêm chung kết... Giải quán quân thuộc về đội Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc).



Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) đã trao Giải quán quân cho đội Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) và Giải á quân cho đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam).

Đội quán quân DIFF 2025 Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) và đội á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) trong niềm vui chiến thắng tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025.

Trong đêm chung kết, Ban tổ chức DIFF 2025 trao các giải thưởng “Sáng tạo” dành cho đội Macedos Pirotecnia - Bồ Đào Nha; đội pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam nhận giải “Khán giả yêu thích nhất” và đội pháo hoa Martarello Group S.L.R - đại diện nước Ý nhận giải thưởng “Triển vọng”, mỗi giải thưởng trị giá 5.000 USD.

[VIDEO] - Cảm xúc của khán giả sau đêm chung kết DIFF 2025: