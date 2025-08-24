Xã hội Sân chơi trí tuệ cho người học tiếng Nhật Vượt qua 16 thí sinh đến từ các cơ sở đào tạo tiếng Nhật trên toàn quốc, Phan Thảo Nguyên, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Hùng biện tiếng Nhật” toàn quốc Cup JLAN-Test lần thứ 8 diễn ra tại Đại học Huế với bài hùng biện có chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) và việc học tiếng Nhật”.

Thảo Nguyên trình bày bài hùng biện tại cuộc thi. Ảnh: NVCC

Theo Thảo Nguyên, AI ngày càng phát triển và được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực, khi được chú trọng, phát huy phù hợp sẽ giúp ích cho việc học tập và nghiên cứu, trong đó có việc học và thực hành tiếng Nhật.

Nguyên cho rằng, việc sử dụng AI không phải để lười tư duy mà là để suy nghĩ sâu hơn, chắt lọc hơn. Bạn luôn tư duy và sử dụng ngoại ngữ bằng chính ý tưởng và năng lực chính mình, sau đó mới kết nối AI hỗ trợ, phát triển, hoàn thiện. Đây cũng là thông điệp mà Nguyên muốn gửi gắm khi kết hợp công nghệ với khả năng tự học và phát triển ngôn ngữ của bản thân.

Bên cạnh việc ứng dụng AI trong việc học tập, Nguyên tin rằng chính nhờ được học tập, phát triển toàn diện trong môi trường học thuật đa văn hóa cùng với sự đồng hành của thầy cô, bạn bè, được tham gia nhiều hoạt động giao lưu bổ ích với các chuyên gia, sinh viên quốc tế diễn ra tại Trường Đại học Ngoại ngữ đã giúp Nguyên rèn luyện các kỹ năng, hun đúc niềm say mê học và nói tiếng Nhật trong Nguyên.

Với giải Nhất tại “Hùng biện tiếng Nhật” toàn quốc Cup JLAN-Test lần thứ 8, Phan Thảo Nguyên nhận được giải thưởng đặc biệt là chuyến đi Nhật Bản trong 7 ngày. Nguyên hy vọng sẽ có cơ hội được trải nghiệm, khám phá văn hóa bản địa, học hỏi thêm tại Nhật Bản, được truyền thêm cảm hứng học tập ngoại ngữ và hội nhập toàn cầu.

Cuộc thi được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN), Học viện Nhật ngữ GAG Fukuoka, Nhật Bản với sự đồng hành của các Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường Đại học Đại Nam.

Các thí sinh trải qua phần thi hùng biện dưới 5 phút với các tiêu chí đánh giá bao gồm: độ chính xác của tiếng Nhật, nội dung bài hùng biện và cách trình bày, biểu đạt, cảm xúc, diễn đạt ngôn ngữ thuần thục đến chủ đề, nội dung cuốn hút, thuyết phục.

Nhiều chủ đề đa dạng và thú vị đã được các thí sinh thể hiện như: Quan hệ Việt - Nhật trong tương lai dưới góc nhìn của tôi, AI và việc học tiếng Nhật, các đề tài liên quan đến sự phát triển của giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam…

Theo ban tổ chức cuộc thi “Hùng biện tiếng Nhật” toàn quốc, Cup JLAN-Test lần thứ 8 là sân chơi trí tuệ, mở ra nhiều cơ hội để các bạn trẻ thể hiện bản lĩnh, khả năng sử dụng tiếng Nhật và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Đến với cuộc thi, các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng ngôn ngữ mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời là cơ hội để các bạn trẻ chia sẻ những góc nhìn sáng tạo về các vấn đề thiết thực trong xã hội hiện nay.