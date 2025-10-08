Câu chuyện khởi nghiệp Người trẻ khởi nghiệp Với ý chí vươn lên và khát vọng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố đã chủ động khởi nghiệp với các mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo, hiệu quả.

Nguyễn Ngọc Kim Anh với sản phẩm rượu nếp. Ảnh: NVCC

Những nỗ lực khởi nghiệp không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Khởi nghiệp từ nghề của gia đình

Từ tình yêu với nghề truyền thống của gia đình, Nguyễn Ngọc Kim Anh (SN 1997, xã Hòa Tiến) gắn bó với rượu nếp, mong giữ lại hương vị xưa.

Trước khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp, Kim Anh từng theo học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Sau khi tốt nghiệp, Kim Anh làm việc trong ngành du lịch, tuy nhiên công việc bị gián đoạn do ảnh hưởng của Covid-19. Chị quyết định cùng mẹ khởi nghiệp sản phẩm rượu nếp - nghề truyền thống của gia đình, đồng thời cũng là cách để cùng mẹ hồi sinh lại niềm đam mê mà bà từng gác lại suốt nhiều năm.

Theo Kim Anh, nhu cầu sử dụng rượu nếp tại địa phương những năm gần đây có xu hướng gia tăng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, giỗ chạp, cưới hỏi hay làm quà biếu. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều người tiêu dùng trẻ quan tâm đến các sản phẩm truyền thống, nên cần chú trọng cải tiến mẫu mã, hương vị và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện cơ sở đạt doanh thu trung bình từ 60-80 triệu đồng/tháng, tùy mùa vụ và chương trình quảng bá. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt ổn định, đặc biệt từ khi mở rộng bán hàng online và tham gia các hội chợ trong, ngoài nước.

Chị Kim Anh chia sẻ, cơ sở đang mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, đặc biệt vào các dịp cao điểm cuối năm. Song song đó, chị cũng phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới như: rượu nếp cẩm, cocktail trái cây, kẹo chuối, mứt me, mứt chanh… nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Ngoài ra, tìm kiếm đối tác để từng bước đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Khởi nghiệp từ “sẵn có”

Sau Covid-19, nhận thấy nhu cầu cắm trại, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên tăng cao, anh Lê Thanh Đán (SN 1993, phường Hải Vân) mạnh dạn mở khu cắm trại ngay trên mảnh vườn của gia đình.

Lê Thanh Đán (SN 1993, phường Hải Vân) cải tạo khu vườn, phát triển mô hình du lịch. Ảnh: NVCC

Từ nguồn vốn hỗ trợ của gia đình, anh Đán vay thêm 50 triệu đồng để cải tạo khu vườn rộng 3.000m2 thành điểm du lịch sinh thái kết hợp lưu trú. Anh thiết kế 4 phòng ngủ, 21 lều với sức chứa khoảng 100 người, phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, chụp ảnh đồng lúa, trải nghiệm cắm trại qua đêm, đốt lửa trại, đàn hát, giao lưu văn nghệ...

Không dừng lại ở đó, anh Đán còn tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, hướng dẫn du khách tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, tìm hiểu ẩm thực và đời sống bản địa.

Anh Đán bày tỏ, trước đây khu đất chủ yếu dùng để nuôi gà và trồng cây ăn quả nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy tiềm năng từ chính quê hương và điều kiện sẵn có của gia đình, anh quyết định chuyển hướng sang phát triển du lịch. Từ khi chuyển hướng, thu nhập gia đình ổn định hơn, cuộc sống khấm khá rõ rệt. Hiện thu nhập hằng tháng dao động từ 10-20 triệu đồng.

Theo anh Đán, thời gian tới, anh dự định mở rộng thêm các loại hình dịch vụ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm bền vững. Bên cạnh việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng quy mô đón khách, anh Đán đang lên kế hoạch tổ chức các workshop trải nghiệm như nấu ăn dân dã, làm đồ thủ công...

Đồng thời triển khai các tour du lịch văn hóa, đưa du khách khám phá đời sống, phong tục, làng nghề địa phương. Anh kỳ vọng, những hoạt động này sẽ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời mở ra cơ hội khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ cùng chí hướng tại quê hương.