Giáo dục - Việc làm Sẵn sàng bước vào năm học mới Các xã, phường từ đồng bằng đến miền núi của thành phố Đà Nẵng đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như nguồn nhân lực, đảm bảo cho năm học mới 2025 - 2026 đã cận kề ngày khai giảng. Các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: XUÂN HIỀN

Các xã miền núi vượt khó

Các xã vùng núi của Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thiện từng hạng mục chuẩn bị cho năm học mới, từ cơ sở vật chất đến sắp xếp đội ngũ giáo viên đứng lớp. Với đặc thù địa hình khó khăn, việc đảm bảo trường lớp khang trang, đủ giáo viên giảng dạy là một bài toán không hề dễ.

Chủ động trường lớp

Thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh) cho biết, năm nay trường có 13 lớp, trong đó có 9 lớp bậc tiểu học. Theo Nghị định 66 của Chính phủ, dự kiến năm học mới 2025 - 2026, trường có 343 em được hưởng chế độ bán trú dành cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Học sinh vùng núi thường phải đi bộ đường dài, qua suối, đèo dốc để đến trường. Vì vậy, năm học này, các mô hình bán trú từ ngân sách vẫn được thực hiện, giúp các em ở lại trường trong tuần, giảm quãng đường đi lại.

Điểm trường Ông Thái - Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn được các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ những thiết bị dạy học hiện đại. Ảnh: HUY PHƯƠNG

Các trường bán trú được ưu tiên cải tạo, sắp xếp lại, bổ sung giường, chăn ấm. Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, chính quyền xã phối hợp với nhà trường xét duyệt bán trú cho học sinh và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện học 2 buổi/ngày đối với học sinh THCS trên địa bàn.

Trong khi đó, tại xã Tây Giang, nhiều điểm trường nằm sâu trong các bản đã được gia cố lại nền móng, làm hàng rào an toàn và bổ sung sân chơi lát gạch chống lầy. Dù ngân sách địa phương còn hạn chế, nhưng nhờ nhiều nguồn hỗ trợ, các chương trình xã hội hóa và đóng góp của nhiều tổ chức, các trường học đã trang bị thêm bàn ghế mới cùng một số thiết bị dạy học cơ bản.

“Các trường học ở miền núi luôn là địa điểm nhận được sự chung tay của cộng đồng và các tổ chức xã hội. Nhiều nhóm thiện nguyện đã tặng sách vở, đồng phục, áo ấm; doanh nghiệp tài trợ thiết bị học tập và hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường lớp. Chính quyền các xã cũng huy động đoàn thanh niên, hội phụ huynh dọn vệ sinh khuôn viên, trồng thêm cây xanh, tạo môi trường học tập sạch đẹp, thân thiện.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, toàn bộ các điểm trường vùng cao đã được rà soát, ưu tiên sửa chữa hạng mục xuống cấp, đảm bảo tối thiểu một phòng học kiên cố cho mỗi lớp, hạn chế tối đa việc học tạm tại nhà văn hóa thôn.

Ưu tiên phân bổ giáo viên

Tại xã Avương hiện có 5 trường từ mầm non đến THCS. Ông Alăng A Rấy, Trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Avương cho biết, tuy đã sẵn sàng cơ sở vật chất trường lớp nhưng năm học này, 2 trường THCS trên địa bàn chưa thể triển khai học ngày 2 buổi. Hiện địa phương đang chờ chủ trương để hợp đồng giáo viên bổ sung cho năm học mới. Được biết, địa phương này hiện còn thiếu 12 giáo viên cho các cấp học.

Trong khi đó, năm học này tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam, nhiều giáo viên trẻ vừa tốt nghiệp chọn dạy hợp đồng tại trường. “Tuy số giáo viên trong biên chế mới chỉ có 22 người (chỉ tiêu giao 31), nhưng năm học này chúng tôi đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp vì trường có hợp đồng thêm một số giáo viên mới. Trường cũng đủ điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức dạy học ngày 2 buổi đối với bậc THCS”, thầy Võ Đăng Chín nói.

Học sinh miền núi nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể.Ảnh: TRÀ THỊ THU

Đây cũng là cách các trường vùng cao xoay xở với bài toán thiếu giáo viên triền miên của mình. Nhiều địa phương đã chủ động tăng cường giáo viên hợp đồng ngắn hạn trong thời gian chờ biên chế, đảm bảo không để lớp nào thiếu giáo viên ngay từ tuần học đầu tiên.

Song song đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đợt tập huấn hè cho toàn bộ giáo viên, tập trung vào phương pháp dạy học linh hoạt, ứng dụng công nghệ trong điều kiện thiếu thốn thiết bị và lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh miền núi.

Cô Alăng Thị H., giáo viên tiểu học ở xã Tây Giang, chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là quãng đường đến trường của học sinh, nhưng khi cơ sở vật chất tốt hơn, lớp học ấm áp, các em đến lớp đều hơn. Giáo viên chúng tôi cũng yên tâm gắn bó”.

Đối thoại với giáo viên

Ngày 15/8, chính quyền xã Duy Xuyên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở cả 3 bậc học mẫu giáo, tiểu học và THCS.

Mở đầu cuộc đối thoại, thầy giáo Phan Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Đổng cho biết, năm học 2025 - 2026, nhà trường có tổng cộng 28 giáo viên, tham gia giảng dạy ở 15 lớp với 568 học sinh.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay của trường là chưa thể tìm ra giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc và nhân viên y tế. Trong khi đó, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là năm học mới bắt đầu”, thầy Minh nói.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: P.T

Trong khi đó, cô giáo Đoàn Thị Hoài Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Trinh cho hay, qua rà soát, đơn vị hiện đang thiếu 6 giáo viên.

Mặt khác, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đã xuống cấp, không thể phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, nhất là nhà trường hiện đang thiếu 16 phòng học.

“Tôi rất mong chính quyền địa phương hằng năm quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp”, cô Dung nói.

Tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo UBND xã Duy Xuyên đã lắng nghe 10 ý kiến phát biểu, xoay quanh bài toán thiếu đội ngũ giáo viên giảng dạy, nhân viên bảo vệ, nhân viên y tế, nhất là việc hợp đồng tuyển dụng gặp nhiều vướng mắc.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học xuống cấp cần quan tâm đầu tư. Cạnh đó là việc thực hiện Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp nhiều vướng mắc, khó khăn.

Thầy giáo Phan Văn Minh - Hiệu trưởng Trường THCS Phù Đổng (xã Duy Xuyên) nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại. Ảnh: V.S

Một số ý kiến khác đề nghị tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trọng hơn nữa đến giáo dục đại trà, giáo dục truyền thống, đạo đức, văn hóa cho học sinh.

Ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên nhìn nhận, các ý kiến nêu ra tại buổi đối thoại hết sức thiết thực, cụ thể, phản ánh được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ quản lý, thầy giáo, cô giáo trên địa bàn.

“ Tôi mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã bằng tâm huyết và trách nhiệm không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để truyền đạt kiến thức, cảm hứng học tập và tinh thần vượt khó cho các thế hệ học sinh, tạo ra “thế hệ vàng” đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025-2026 Ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên

Chính quyền địa phương sẽ sớm có giải pháp đồng bộ, căn cơ nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn về việc tuyển dụng, hợp đồng, phân bổ đội ngũ giáo viên cũng như cơ chế, chính sách liên quan. Đồng thời huy động các nguồn lực để nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp.

“Tôi mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã bằng tâm huyết và trách nhiệm không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để truyền đạt kiến thức, cảm hứng học tập và tinh thần vượt khó cho các thế hệ học sinh, tạo ra “thế hệ vàng” đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025-2026”, ông Phúc nói.

Bảo đảm điều kiện dạy và học

Các ngành chức năng thành lập nhiều đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, họp rà soát thiết bị, giáo viên… tạo điều kiện tốt nhất cho các trường bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất

Tại phường Hải Châu, cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan cho hay, năm học này, nhà trường lát toàn bộ sàn nhựa giả gỗ từ trong lớp ra ngoài sân, tạo không gian thân thiện an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Ngoài ra, bổ sung hệ thống rửa tay ngoài trời, thay mới la phông, đèn chiếu sáng, quạt cho toàn trường, làm cổng trường mới…

“Công trình đang đi vào giai đoạn nước rút và bàn giao trước 20/8 để nhà trường sẵn sàng cho năm học mới”, cô Trâm cho biết.

Phường Hải Châu tổ chức nhiều đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo hoạt động trong năm học 2025 - 2026 tại các trường học. Ảnh: NGỌC HÀ

Cùng thuộc phường Hải Châu, thầy Đặng Ngọc Lam, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong phấn khởi nói: “Năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên học sinh nhà trường bắt đầu được hưởng thụ gói thiết bị theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây là thông tin rất vui với nhà trường, vì sau nhiều năm triển khai chương trình giáo dục mới, giáo viên có các thiết bị dạy học đa phương tiện và công nghệ thông tin, học sinh được trải nghiệm thực tế, trực quan mô hình, đồ dùng học tập”.

Phường An Hải có 15 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập. Năm học này, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ và Trường THCS Lê Độ được xây mới, sửa chữa tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Thầy Lê Đình Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho biết, trường được đầu tư xây dựng khối lớp học và phòng bộ môn với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư xây dựng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ với 5 khối lớp học; trong đó xây mới 2 khối, cải tạo 3 khối từ 2-4 tầng. Bên cạnh đó xây dựng các hạng mục công trình phụ như: nhà để xe; sân nghi thức, sân vườn, cảnh quan, cổng ngõ, tường rào…

Công trình khởi công từ tháng 8/2024 và đưa vào sử dụng trong năm học 2025 - 2026, đáp ứng nhu cầu đến lớp của học sinh trên địa bàn.

Rà soát, kiểm tra trước khai giảng

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Châu cho biết, phường đã lập các đoàn đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm dạy học cho học sinh. Đến nay, các trường cơ bản hoàn thành tuyển sinh đầu cấp, tổng vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học.

Đồng thời phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cải tạo, trồng cây xanh, trang trí khuôn viên, sẵn sàng cho lễ khai giảng.

Ngoài ra, yêu cầu các trường thực hiện các khoản thu đầu năm học theo quy định của Sở GD&ĐT, không để xảy ra tình trạng thu sai dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trường Mầm non Ngọc Lan (phường Hải Châu) được lát toàn bộ sàn nhựa giả gỗ từ trong lớp ra ngoài sân trong năm học 2025 - 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong khi dó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hải Phùng Phú Phong chia sẻ, năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục và đào tạo phường An Hải được giao 740 chỉ tiêu. Phường hiện có tổng số 715 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, như vậy cần bổ sung 25 người (hợp đồng trong chỉ tiêu: 2 người; hợp đồng theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND: 23 người).

Ngay khi có hướng dẫn của sở, ngành liên quan, địa phương sẽ tuyển dụng giáo viên, nhân viên, bảo đảm không thiếu giáo viên cho năm học mới.

Tại phường Liên Chiểu, năm học 2025 - 2026, trên địa bàn có 4 trường tiểu học, 4 trường mầm non và 2 trường THCS.

Chuẩn bị cho năm học mới, ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu cho biết, về cơ bản, các trường tiểu học trên địa bàn bảo đảm điều kiện tổ chức dạy bán trú 2 buổi/ngày; bậc THCS hiện có hai trường là Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Bá Phát diện tích nhỏ, học sinh đông nên không thể tổ chức 2 buổi/ngày như chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ có xây thêm trường mới, nới giãn học sinh mới thực hiện được. Qua rà soát, các trường đều bảo đảm cơ sở vật chất.

Đối với đội ngũ giáo viên, năm nay địa phương cần bổ sung 45 giáo viên, nhân viên diện hợp đồng và sẽ bố trí trước 21/8 để các trường ổn định cho năm học mới.

Trong thời gian nghỉ hè, các trường cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa, chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nâng cao năng lực, đáp ứng chương trình giáo dục mới.

Dạy học hai buổi/ngày là phù hợp thực tiễn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025 - 2026. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng ghi nhận ý kiến từ cơ sở về việc này.

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng: Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để có phương án phù hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các xã, phường rà soát, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025 - 2026 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Đối với các trường THCS, THPT chỉ tổ chức dạy - học 2 buổi/ngày khi đảm tỷ lệ 1 phòng học/lớp.

Khi đã đáp ứng được điều kiện cơ sở vật chất, ngành sẽ có phương án đề xuất với các sở, ngành liên quan để đáp ứng điều kiện về đội ngũ như cơ cấu giáo viên các môn học, hoạt động giáo dục, nhân viên theo quy định hiện hành... và tài chính.

Khai giảng năm học mới 2024 - 2025 tại xã Tiên Phước. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Châu: Chọn trường đủ điều kiện thí điểm trước

Đối với công tác dạy học 2 buổi/ngày của bậc THCS, hiện nay, các trường trên địa bàn phường vẫn tổ chức dạy một số môn trái buổi như thể dục, hoạt động trải nghiệm…

Tuy nhiên với điều kiện các trường THCS trên địa bàn phường như hiện nay, một số trường điều kiện cơ sở vật chất chưa bảo đảm thì không thể triển khai ngay 2 buổi/ngày như chủ trương mới.

Nhưng trong thời gian tới, địa phương sẽ chọn trường có đủ điều kiện thí điểm trước, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Thầy Lê Anh Đồng, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, phường Sơn Trà: Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Việc dạy 2 buổi/ngày góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển khả năng của học sinh dựa trên môi trường giáo dục đa dạng. Nhà trường cũng mong muốn việc học 2 buổi/ngày để các hoạt động của học sinh được duy trì liên tục...

Tuy nhiên, để làm được điều này thì cần phải có lộ trình và hướng dẫn cụ thể từ các cấp lãnh đạo vì muốn học 2 buổi/ngày phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng, phòng học, nơi ăn nghỉ, học tập của học sinh, các phòng chức năng… đặc biệt là khung chương trình học phù hợp cho chủ trương học 2 buổi/ngày.

Ảnh: XUÂN PHÚ

Chị Nguyễn Thị Hồng Hải, phường An Hải: Cần sắp xếp các chương trình học phù hợp

Với những trường có bán trú, chương trình học được phân bổ hợp lý thì buổi sáng học văn hóa, buổi chiều học các môn năng khiếu, kỹ năng sống, văn nghệ thể thao… sẽ thuận lợi cho cả phụ huynh và học sinh.

Thế nhưng nếu trường thiếu cơ sở vật chất, thiếu giáo viên thì sẽ là khó khăn cho cả người dạy, người học và cả phụ huynh khi một ngày phải dành thời gian đưa đón con đi học tới 4 lượt.

Tôi hy vọng khi học 2 buổi/ngày các trường sẽ có sự sắp xếp thời gian học chương trình chính khóa phù hợp, đồng thời tổ chức thêm các lớp năng khiếu, lớp kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho học sinh.

