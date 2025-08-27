Kinh tế Sẵn sàng tổ chức Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 ĐNO - Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30/8 tại Trung tâm Hành chính thành phố. Chiều 27/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trực tiếp kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, bên phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị trước sự kiện.



Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan gấp rút triển khai công việc được giao, điều chỉnh một số hạng mục để bảo đảm Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 diễn ra thành công.

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị cho sự kiện được các đơn vị cơ bản hoàn thành. Không gian tầng 1 Trung tâm Hành chính thành phố - nơi diễn ra sự kiện, được lắp đặt các gian hàng về tài chính và công nghệ; trang trí đẹp mặt cùng nhiều pano, bảng biển tuyên truyền về sự kiện.

Khu vực tầng 1 được Ban tổ chức bố trí không gian trưng bày của các doanh nghiệp về tài chính và công nghệ.

Hội trường tầng 2 - nơi diễn ra các hội thảo, tọa đàm được lắp đặt nhiều màn hình led lớn và hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn để phục vụ công tác theo dõi của đại biểu tham dự.

Sân khấu, bàn ghế và một số hạng mục liên quan cũng được sắp xếp, rà soát chỉn chu, bảo đảm sự kiện diễn ra thông suốt.

Ngoài ra, các khu vực check-in, giao lưu, nhân lực phục vụ trong các hoạt động của tuần lễ cũng được chuẩn bị sẵn sàng, nhằm tạo ấn tượng về thành phố Đà Nẵng trong lòng các đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước đến tham dự sự kiện.

[VIDEO] - Sẵn sàng tổ chức Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025:

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 gồm chuỗi sự kiện: Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam năm 2025 (ngày 28/8); Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 (ngày 29/8); Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025 (ngày 30/8).

Song song với các sự kiện trên, một số hoạt động bên lề được tổ chức: các buổi tiếp và làm việc của lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp, nhà đầu tư; khảo sát thực địa; triển lãm hình ảnh và thông tin dự án, cơ sở đào tạo, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm tài chính, blockchain, công nghệ chip, vi mạch bán dẫn, điện tử…

Hệ thống âm thanh, ánh sáng tại hội trường chính được sắp xếp, rà soát chỉn chu, bảo đảm sự kiện diễn ra thông suốt, trang trọng.

Công tác chuẩn bị cho sự kiện được khẩn trương hoàn thành.