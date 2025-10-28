Xã hội Sạt lở làm sập 2 nhà dân ở xã Trà Leng ĐNO - Rạng sáng 28/10, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng, khiến hai ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Sạt lở vùi lấp căn nhà của anh Hồ Văn Linh. Ảnh: UBND xã Trà Leng

Trong đó, căn nhà của anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng bị ngọn đồi phía sau sạt xuống, đổ sập chỉ trong tích tắc.

Theo người dân địa phương, khoảng 4 giờ sáng, họ nghe tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển. Khi chạy ra ngoài, thì phát hiện hai căn nhà của anh Hồ Văn Linh và Hồ Văn Lên đã vùi lấp dưới lớp đất đá.

Rất may, trước đó chính quyền xã Trà Leng nhận thấy nguy cơ, đã chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nên không có thiệt hại về người.

Chính quyền xã sơ tán dân người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: UBND xã Trà Leng

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, nhiều ngày nay, anh Hồ Văn Linh là thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, chỉ đạo và tham gia cùng lực lượng dân quân giúp dân phòng chống bão lũ.

Sáng 28/10, lực lượng xung kích của xã tiếp cận hiện trường, di chuyển tài sản còn sót lại đến vị trí an toàn.

Chính quyền xã Trà Leng nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu để giúp anh Linh và các hộ bị nạn sớm vượt qua khó khăn.

Trụ sở UBND xã Trà Leng bị đe dọa sạt lở nghiêm trọng. Ngay trong đêm 27/10, chính quyền địa phương huy động cán bộ và các lực lượng tổ chức di chuyển toàn bộ máy móc, tài sản đến gửi tạm tại nhà dân ở vị trí cao ráo.



Xã Trà Leng ghi nhận nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: HỒ VÂN

Tính đến sáng 28/10, toàn xã Trà Leng có 43 hộ bị ảnh hưởng về nhà cửa do mưa lũ. Trong đó, 6 nhà bị sập hoàn toàn; 37 nhà bị đất đá từ taluy dương sạt trượt chảy tràn vào nhà và tốc mái, hư hỏng.



Trước đó, lực lượng chức năng triển khai di dời, sơ tán 265 người dân về địa điểm an toàn tại các trường học, nhà văn hóa thôn và các hộ gia đình thuận lợi, an toàn.



Đồng thời, thành lập tổ công tác tiếp cận địa bàn xã Trà Leng (cũ), nơi có khoảng 658 hộ dân đang bị cô lập.



[VIDEO] - Lãnh đạo xã Trà Leng khẩn trương đưa dân sơ tán:



Ngoài ra, tuyến ĐH1, ĐH2 đi vào xã Trà Leng (cũ) sạt lở nhiều điểm với khối lượng sạt lở ước tính khoảng 3.000m3. Các tuyến đường giao thông về các khu dân cư sạt lở nhiều điểm, ước tính ban đầu khoảng 3.500m3; sông Leng dâng cao, nước chảy xiết khiến kè tại Trường Tiểu học Trà Leng 2 bị xói lở, hư hỏng...



Hiện, trên địa bàn xã Trà Leng tiếp tục có mưa to, chính quyền địa phương đang tổng lực khảo sát, lên phương án sơ tán người dân, học sinh khỏi khu vực nguy hiểm.

