Quy hoạch - Đầu tư Sáu nghị quyết nền tảng cho phát triển đô thị Việt Nam hiện đại, bền vững ĐNO - Đô thị hóa là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Những năm qua, các thành phố lớn đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, đóng góp khoảng 70% GDP. Nhưng quá trình đô thị hóa vẫn còn nhiều hạn chế: phát triển theo chiều rộng, hạ tầng thiếu đồng bộ, môi trường ô nhiễm, quy hoạch chồng chéo, năng lực quản trị còn bất cập. Trong bối cảnh ấy, sáu nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được ban hành đã tạo nên bộ khung chiến lược để định hình tương lai đô thị Việt Nam.

Các nghị quyết của Bộ Chính trị tạo đột phá để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. TRONG ẢNH: Đô thị Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, hạ tầng đồng bộ.

Sáu nghị quyết của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71/NQ-TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên.

Nghị quyết số 06-NQ/TW là bước ngoặt đầu tiên, xác định đô thị hóa là động lực của công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Văn kiện đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, tầm nhìn 2045 có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế.

Nghị quyết nhấn mạnh quy hoạch tích hợp, hạ tầng xanh - số - thông minh, và phân cấp cho chính quyền đô thị. Đây chính là bản đồ khung cho toàn bộ quá trình đô thị hóa.

Tiếp đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã bổ sung “động cơ công nghệ” cho sự phát triển. Mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào 2030, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia sáng tạo hàng đầu vào 2045. Với đô thị, điều này đồng nghĩa quản lý giao thông, năng lượng, môi trường đều dựa trên dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, biến thành phố Việt Nam thành đô thị thông minh.

Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế toàn diện mở ra cánh cửa kết nối toàn cầu. Việt Nam không chỉ tham gia mà còn chủ động định hình luật chơi quốc tế. Đến 2030, các đô thị lớn trở thành trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo khu vực. Đây là động lực để Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... trở thành “cửa sổ quốc gia”, thu hút dòng vốn, công nghệ, nhân lực quốc tế, góp phần nâng cao vị thế đất nước.

Nhưng hội nhập và phát triển chỉ bền vững khi có nền tảng pháp trị minh bạch. Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật khẳng định pháp luật là “đột phá của đột phá”. Văn kiện hướng đến hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Với đô thị, đó là khung pháp lý cho đất đai, quy hoạch, đầu tư, môi trường, và mô hình chính quyền đô thị hiện đại. Đây là nền móng pháp lý để thành phố Việt Nam phát triển ổn định, chống lợi ích nhóm và nâng cao niềm tin xã hội.

Kinh tế thành phố Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. TRONG ẢNH: Cảng Tiên Sa.

Cùng với thể chế, nguồn lực phát triển đô thị không thể thiếu kinh tế tư nhân. Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Mục tiêu đến 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55 - 58% GDP, và trên 60% GDP vào 2045.

Doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích đầu tư vào hạ tầng, bất động sản xanh, giao thông công cộng, năng lượng tái tạo, dịch vụ đô thị thông minh. Nhờ vậy, thành phố sẽ có thêm nguồn lực tài chính khổng lồ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Cuối cùng, Nghị quyết số 71/NQ-TW về giáo dục và đào tạo đã đặt trụ cột con người vào trung tâm. Đến 2030, 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, 8 đại học lọt top 200 châu Á; đến 2045, Việt Nam thuộc nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới. Đây chính là cơ sở để hình thành thế hệ công dân đô thị mới: thông thạo ngoại ngữ, giỏi công nghệ, giàu bản sắc văn hóa, sẵn sàng hội nhập toàn cầu. Đồng thời, các thành phố sẽ trở thành trung tâm đại học và đổi mới sáng tạo, nơi ươm mầm trí thức và nhân tài.

Nhìn tổng thể, sáu nghị quyết bổ trợ và gắn kết chặt chẽ: Nghị quyết số 06-NQ/TW mở ra không gian phát triển, Nghị quyết số 57-NQ/TW tạo năng lực công nghệ, Nghị quyết số 59-NQ/TW cung cấp động lực hội nhập, Nghị quyết số 66-NQ/TW xây dựng nền pháp trị, Nghị quyết số 68-NQ/TW giải phóng nguồn lực tư nhân và Nghị quyết số 71/NQ-TW phát triển nguồn lực con người. Chúng hợp thành một chỉnh thể chiến lược, đưa đô thị Việt Nam từ phát triển cơ học sang phát triển hiện đại, xanh, thông minh và hội nhập quốc tế.

Sáu nghị quyết của Bộ Chính trị không chỉ là những định hướng chính trị, mà là bộ khung chiến lược để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Đô thị Việt Nam tương lai sẽ không chỉ là nơi ở, mà còn là trung tâm sáng tạo, cửa ngõ hội nhập và không gian sống văn minh cho mọi công dân.

Chính sự đồng bộ và gắn kết của sáu nghị quyết này sẽ giúp chúng ta vượt qua mâu thuẫn giữa phát triển nhanh và bền vững, tạo nên một hệ thống đô thị mang bản sắc Việt Nam, đủ sức sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới.