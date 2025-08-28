Kinh tế Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2025: Tạo đột phá trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 28/8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2025. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 - Da Nang Finance and Tech Week 2025.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì diễn đàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ trì diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Cùng chủ trì còn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; GS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tham dự diễn đàn.

Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu khai mạc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, tuần lễ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chủ động, quyết liệt, nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo lập các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy mục tiêu kinh tế năm 2025 và mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025 - 2030; cũng như triển khai đồng bộ "bộ tứ nghị quyết trụ cột" của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế để phát triển kinh tế tư nhân.

Diễn đàn là sự hội tụ 3 lĩnh vực cốt lõi: tài chính, chuyển đổi số và công nghiệp vi mạch bán dẫn. Những lĩnh vực này được xác định là trọng tâm để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung.

Theo đó, diễn đàn với mục tiêu kết nối các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các cơ chế, chính sách thúc đẩy hình thành phát triển Trung tâm tài chính quốc tế nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Các tham luận của chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, nhà quản lý sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, nâng cao tính hiệu quả, thống nhất, sự phối hợp các cấp, ngành, để đưa Đà Nẵng sớm trở thành một trung tâm tài chính quốc tế năng động, hiện đại, gắn với các chuẩn mực quốc tế theo chủ trương nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, công nghệ blockchain và chíp bán dẫn là hai trong số 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược của Việt Nam, xác định cần ưu tiên tập trung nghiên cứu, phát triển và làm chủ.

Trọng tâm đối với phát triển công nghệ blockchain là tập trung vào các nhóm sản phẩm dịch vụ, gồm tài sản số, tiền số, định mã hóa, an toàn mạng blockchain, hệ thống truy suất nguồn gốc.

Đối với lĩnh vực vi mạch bán dẫn, tập trung vào nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa, chuyển giao công nghệ...

Việc Đà Nẵng tổ chức sự kiện ngày hôm nay, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để xác định rõ mục tiêu, đưa Đà Nẵng thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, một thành phố phát triển bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.

Tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với những thay đổi, biến động liên tục của công nghệ, lĩnh vực tài chính cũng đang có những chuyển mình mạnh mẽ.

Fintech, Blockchain, vi mạch bán dẫn hay tài chính xanh không còn là những khái niệm trừu tượng mà đã dần trở thành trụ cột quan trọng, định hình tương lai của nền kinh tế toàn cầu nói chung và tại Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự kiện trọng tâm của tuần lễ là “Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2025” được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, quy tụ hơn 500 đại biểu, đại diện cho gần 30 cơ quan đại diện ngoại giao, hơn 50 chuyên gia, diễn giả quốc tế và nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn, có uy tín.

Với chủ đề “Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”, diễn đàn sẽ mở ra một không gian trao đổi, thảo luận đa chiều, nhất là những cơ chế, chính sách cần thiết để hiện thực hóa khát vọng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, “Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025” còn có 2 sự kiện quan trọng khác, đó là: “Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025” tổ chức ngày 29/8 và “Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025” diễn ra ngày 30/8.

Chuỗi sự kiện này không chỉ thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến như blockchain và vi mạch bán dẫn vào các ngành kinh tế trọng điểm mà còn tạo cầu nối để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể hợp tác, trao đổi và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sự kiện lần này giúp Đà Nẵng quảng bá tiềm năng, lợi thế, khởi đầu cho những hợp tác lâu dài, bền vững trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Đồng thời, thể hiện sự quyết tâm, chủ động trong chuẩn bị các điều kiện và sự cầu thị của thành phố trong quá trình hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế trong việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Thành phố đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện các dự thảo nghị định hướng dẫn, triển khai nghị quyết của Quốc hội.

Nhất là Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng gắn với việc thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm tạo cơ sở, hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút các dự án và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

“ Thông qua các diễn đàn, triển lãm và các hoạt động bên lề, tuần lễ sẽ tạo động lực mới, ý tưởng đột phá và chương trình hợp tác hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính và công nghệ toàn cầu. Đà Nẵng sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là nơi khởi đầu cho những hành trình hợp tác lâu dài trong lĩnh vực tài chính và công nghệ" Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

“Trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ để bứt phá, thành phố Đà Nẵng sẽ là điểm đến lý tưởng, tin cậy để các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước đến thăm và nghiên cứu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.