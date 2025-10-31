Thể thao SHB Đà Nẵng quyên góp tiền bán vé ủng hộ người dân vùng lũ Ngày 30/10, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thông báo, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé trận đấu trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2025/2026 giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An (diễn ra trên sân Hòa Xuân lúc 18 giờ ngày 1/11) sẽ được quyên góp để hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Nam (cũ) khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Theo đại diện Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, đây là cách mà câu lạc bộ thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời gửi gắm tình cảm và sự đồng hành với đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Không chỉ dừng lại ở sân cỏ, SHB Đà Nẵng mong muốn bóng đá sẽ trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng.

Hành động của SHB Đà Nẵng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn, thể hiện hình ảnh một đội bóng không chỉ thi đấu vì thành tích mà còn vì trách nhiệm và lòng nhân ái. Với tinh thần ấy, trận đấu trên sân Hòa Xuân sắp tới hứa hẹn là một cuộc so tài hấp dẫn, sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực cho người dân vượt qua khó khăn.