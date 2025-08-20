Xã hội Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố làm việc với 2 xã Đông Giang và Bến Hiên ĐNO - Sáng 20/8, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng làm việc với UBND xã Đông Giang và xã Bến Hiên về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo và công tác giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng làm việc với UBND xã Đông Giang và UBND xã Bến Hiên. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Xã Đông Giang được sáp nhập từ thị trấn Prao và 3 xã Tà Lu, A Rooi và Zà Hung của huyện Đông Giang (cũ); địa phương có gần 9.000 nhân khẩu, trong đó trên 81% đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm hơn 31%.

Thời gian qua, địa phương có nhiều nỗ lực trong việc giải ngân Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng nguồn vốn được bố trí thực hiện năm 2025 trên địa bàn xã hơn 28,5 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2025, tỷ lệ giải ngân khoảng 37%.

Với xã Bến Hiên, trong năm 2025, địa phương tiếp nhận các chương trình, dự án từ 2 xã cũ là Kà Dăng và Mà Cooih, với tổng vốn hơn 19,5 tỷ đồng. Đến tháng 6/2025, địa phương giải ngân vốn đạt hơn 41%. Các dự án đang triển khai tập trung vào trồng rừng, phát triển sản xuất cộng đồng như: mô hình trồng ớt A Riêu, nuôi heo đen, bò vàng, hươu sao...

Xã Bến Hiên đề xuất kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030 với nhu cầu hơn 255 tỷ đồng. Lãnh đạo địa phương kiến nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là hộ vừa thoát nghèo; đề xuất hỗ trợ phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Nguyễn Mạnh Hà ghi nhận những nỗ lực của hai xã trong việc triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời đề nghị 2 địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để tham mưu thành phố và Trung ương có giải pháp phù hợp, tạo động lực phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.