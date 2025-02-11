Khoa học - Công nghệ Số hóa bản đồ làng bằng mã QR Ở xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), người dân thôn Hưng Nhơn giờ chẳng còn lo cảnh “lạc ngõ” mỗi khi có khách đến tìm nhà. Chỉ với thao tác quét mã QR gắn ở đầu kiệt, bản đồ chi tiết của khu dân cư sẽ hiện ra trên điện thoại, dẫn lối chính xác đến từng hộ dân.

Người dân thôn Hưng Nhơn quét mã QR trên điện thoại để tra cứu bản đồ và định vị nhà mình. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Như Khoa (43 tuổi), Trưởng thôn Hưng Nhơn, là người đứng sau sáng kiến độc đáo này. Nhiều năm gắn bó với công tác địa phương, anh nhận thấy thôn mình có hàng chục lối nhỏ ngoằn ngoèo, nhà không đánh số khiến việc tìm địa chỉ trở nên “nan giải”. Không ít lần, anh phải ra tận đầu làng để chỉ đường cho shipper, thương lái hay con em ở xa về thăm nhà.

Một dịp tình cờ, trong buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm nhập ngũ vào tháng 5/2024, nhiều đồng đội của anh loay hoay tìm đường về thôn. Anh thử tạo một mã QR định vị và gửi cho mọi người. Kết quả thuận lợi khiến anh nhận ra công nghệ ấy có thể ứng dụng rộng hơn để phục vụ cả làng.

Sau khi trình bày ý tưởng và nhận được sự đồng thuận của hơn 270 hộ dân, anh Khoa tự mày mò cách tạo mã QR, vẽ sơ đồ từng kiệt, xác định vị trí từng hộ, cả các công trình công cộng như miếu, đình, trường học. Kinh phí được huy động từ quỹ thôn và sự đóng góp của người dân.

Bảng mã QR như “bản đồ số mini” giúp định vị, chỉ dẫn và cập nhật thông tin dân cư. Ảnh: NVCC

Đến tháng 4/2025, 16 bảng mã QR đã được lắp đặt ở đầu các kiệt. Mỗi bảng gồm hai mã QR, như “bản đồ số mini” thông minh, giúp định vị, chỉ dẫn và cập nhật thông tin dân cư. Mã định vị hiển thị tọa độ địa lý chính xác, giúp người dân dễ dàng chia sẻ vị trí cho người khác. Mã bản đồ chứa thông tin chi tiết về tên hộ gia đình, vị trí nhà thờ họ, các công trình công cộng, chiều dài kiệt và số lượng hộ dân.

Người dân nhanh chóng làm quen với công nghệ, xem mã QR như một phần của đời sống hằng ngày. Giờ đây, trên những tấm thiệp cưới, giấy mời họp làng hay thông báo sự kiện đều kèm theo mã QR giúp khách dễ dàng tìm đường, không còn cảnh hỏi han khắp xóm. Anh Khoa cho biết, thời gian tới anh sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về lịch sử, văn hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương để quảng bá hình ảnh Hưng Nhơn.

Từ sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tế, người trưởng thôn đã giúp cả làng “lên bản đồ số”, góp phần xây dựng Hưng Nhơn thành hình mẫu về “nông thôn thông minh”.