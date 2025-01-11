Thanh thiếu niên Viết tiếp hành trình công nghệ số Không chỉ dừng lại ở những hoạt động quyên góp truyền thống, nhiều đội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện đã tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và các công cụ số để gây quỹ, kết nối cộng đồng.

Nông sản vùng cao được các tình nguyện viên phân loại trước khi đăng quảng bá mạng xã hội. Ảnh: SONG THANH

Kết nối nông sản vùng cao qua kênh bán hàng online

Trong những chuyến thiện nguyện các xã miền núi Đà Nẵng, anh Lê Tự Thịnh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chung sức trẻ, không khỏi trăn trở khi thấy nông sản của bà con làm ra nhiều nhưng khó tiêu thụ, để lâu dễ bị hư hỏng. Anh Thịnh cùng các thành viên câu lạc bộ đã khởi xướng nhóm hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng cao qua mạng xã hội, mở ra cơ hội mới giúp nông dân có thị trường đầu ra ổn định.

Các sản phẩm chủ lực gồm rau lủi, ớt, bí đỏ, măng rừng, chuối, mật ong…, được trồng và khai thác trực tiếp từ núi rừng, đảm bảo tươi ngon, sạch sẽ. Với xu hướng tiêu dùng an toàn, sạch, những sản phẩm này được khách hàng quan tâm, tạo động lực để các thành viên câu lạc bộ tích cực bán hàng, hỗ trợ bà con nâng cao thu nhập.

Nông sản vùng cao xuống phố. Ảnh: SONG THANH

Qua 5 năm triển khai, Câu lạc bộ Chung sức trẻ đã giúp bà con các xã Trà Vân, Tây Giang, Hùng Sơn và Nam Trà My tiêu thụ hàng chục tấn nông sản. Mọi thông tin đều được nhóm thiện nguyện kết nối thông qua trưởng thôn. Theo mô hình này, trưởng thôn sẽ là đầu mối tập kết nông sản, ghi nhận số lượng của từng hộ, sau đó cùng bà con gửi hàng xe khách vận chuyển về thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Chim, Trưởng thôn 6, xã Trà Vân, cho hay: “Từ khi có nhiều nhóm thiện nguyện tới giúp dân bán nông sản, đầu ra được giá nên đời sống bà con cũng đỡ hơn. Trước đây, sản phẩm làm ra bán không được nên ứ đọng, hư hỏng hết, thiệt hại lắm”.

Câu lạc bộ Chung sức trẻ còn khuyến khích bà con sơ chế nông sản tươi thành sản phẩm khô… Những mặt hàng này có thời gian bảo quản lâu, dễ dàng bán trên các nền tảng thương mại điện tử như shopee, tiktok, giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả.

Nhờ sự phối hợp giữa các đội/ nhóm, thông tin về những mặt hàng nông sản sạch của bà con miền núi nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng.

Toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động bán hàng đều được báo cáo qua ứng dụng App thiện nguyện trước khi nhóm chuyển trực tiếp cho bà con. Việc duy trì sự minh bạch hiệu quả trong sử dụng nguồn lực luôn được câu lạc bộ đặt lên hàng đầu, bởi các thành viên hiểu rằng mỗi đồng góp sức của cộng đồng chính là niềm tin và hy vọng cho bà con vùng cao. Hiện nay, 40 thành viên câu lạc bộ đều tận dụng kinh nghiệm bán hàng online để gây quỹ từ thiện nguồn lực chính duy trì hoạt động thiện nguyện của nhóm.

Ban truyền thông Câu lạc bộ Chung sức trẻ sử dụng công cụ canva để thiết kế menu bán online. Ảnh: SONG THANH

Chị Lê Thị Chi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Hành trình Tuổi trẻ, đã có nhiều năm kinh nghiệm bán nông sản giúp người dân xã Trà Leng qua các kênh online mạng xã hội. Công việc mỗi ngày của chị tiếp xúc với nhiều khách hàng từ online đến trực tiếp, từ đó chị dễ dàng giới thiệu các sản phẩm rau lủi, mật ong do bà gửi xuống để bán.

Chị không ngại nói với khách hàng giá nông sản của chị có thể nhỉnh hơn thị trường đôi chút, nhưng đổi lại là chất lượng tươi sạch và tấm lòng sẻ chia, bởi chị bán không vì lợi nhuận mà để đồng hành cùng nông dân miền núi.

Lan tỏa yêu thương qua mỗi kết nối số

Tận dụng sức mạnh của chương trình livestream, công cụ hữu hiệu để bán hàng giới thiệu sản phẩm trong thời đại số, Câu lạc bộ Thiện nguyện Khâm Đức đã “giải cứu” hàng chục tấn cam cho bà con Giẻ Triêng.

Các thành viên Chung sức trẻ cùng nhau tổ chức đêm nhạc để gây quỹ thiện nguyện. Ảnh: SONG THANH

Vốn là thợ chụp ảnh cưới, anh Châu Nguyễn Ngọc Hùng có lợi thế về kỹ năng hình ảnh và truyền thông nên cùng các thành viên trong nhóm thường trực tiếp đến tận vườn cam để livestream, chụp ảnh và quay video, sau đó đăng tải lên facebook, tiktok nhằm giới thiệu sản phẩm cam sạch đến đông đảo cộng đồng mạng. Cách làm này không chỉ giúp người tiêu dùng thấy rõ quy trình trồng trọt mà còn góp phần quảng bá nông sản địa phương một cách chân thực, sinh động.

Cùng tinh thần sẻ chia, Hội Những người yêu Thiện nguyện Điện Bàn đã tổ chức các buổi livestream “giải cứu” hàng tấn dưa hấu cho nông dân ở xã Đại Lộc và xã Phú Ninh, góp phần giúp bà con giảm bớt gánh nặng đầu ra, ổn định thu nhập trong mùa vụ khó khăn.

Gói bánh chưng, bánh tét để bán gây quỹ trao quà cho người nghèo. Ảnh: SONG THANH

Nhờ ứng dụng công nghệ thanh toán trên các nền tảng số, hoạt động “Gói bánh chưng xanh vì người nghèo” của Chi đoàn khối phố Ngân Hà (phường Điện Bàn Đông) đã được lan tỏa rộng rãi. Các sản phẩm bánh chưng được bán trực tuyến thông qua đường link Google Forms hoặc mã QR, giúp người mua dễ dàng đặt hàng, còn chi đoàn có thể kiểm tra, quản lý đơn nhanh chóng và minh bạch trong khâu thanh toán.

Công nghệ số không chỉ là công cụ mà còn là cầu nối mạnh mẽ, giúp những tấm lòng thiện nguyện gần nhau hơn bao giờ hết. Hành trình theo đuổi “giấc mơ số” vẫn đang tiếp tục, mở ra nhiều cơ hội mới để các giá trị nhân ái được vun đắp phát triển bền vững.