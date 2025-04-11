Thứ Ba, 4/11/2025
Sở Y tế Đà Nẵng thăm hỏi, hỗ trợ công tác y tế tại các địa phương vùng cao sau mưa lũ

LÊ HÙNG 04/11/2025 16:46

ĐNO - Ngày 4/11, Đoàn công tác Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng đến thăm, động viên và hỗ trợ các địa phương vùng cao chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

lanh-dao-so-y-te-tang-qua-va-co-so-thuoc-cho-trung-tam-y-te-khu-vuc-bac-tra-my-1-.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tặng quà và cơ số thuốc phòng, chống dịch cho Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My. Ảnh: LÊ HÙNG

Đoàn công tác nắm tình hình hoạt động của các trạm y tế; chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo các điều kiện thiết yếu để duy trì liên tục công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

CDC Đà Nẵng hướng dẫn các địa phương thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, thu gom rác thải và chủ động phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh trong điều kiện ẩm thấp, ô nhiễm nguồn nước.

Dịp này, Sở Y tế trao tặng 80 túi thuốc, một số cơ số thuốc phòng, chống dịch và điều trị bệnh mùa mưa bão, cùng các phần quà và nhu yếu phẩm thiết yếu cho Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang và các trạm y tế xã trên địa bàn.

