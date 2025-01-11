Kinh tế Sớm khôi phục nguồn điện cho các địa phương Trong những ngày mưa lũ, lực lượng công nhân ngành điện lực vẫn miệt mài có mặt tại các điểm “nóng” không chỉ xử lý sự cố điện mà còn chủ động mở rộng trụ sở thành những điểm tựa ấm áp cho cộng đồng.

Đội Quản lý điện Duy Xuyên mở rộng không gian tiếp nhận, gửi xe miễn phí cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Thiết lập điểm sạc điện miễn phí

Tại khu vực chợ Nam Phước (xã Nam Phước), trong những ngày 28, 29 và 30/10, nước dâng nhanh khiến nhiều hộ gia đình trở tay không kịp. Ngành điện ngắt điện để đảm bảo an toàn nên điện thoại, đèn pin cạn nguồn khiến người dân gặp khó khăn trong việc liên lạc và xoay xở sinh hoạt ban đêm.

Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của bà con, Đội Quản lý điện Duy Xuyên đã nhanh chóng mở rộng khuôn viên trụ sở tại số 234 Nguyễn Hoàng làm nơi gửi xe miễn phí, bố trí bàn sạc điện thoại, pin dự phòng, đèn chiếu sáng phục vụ 24/24 giờ. Công nhân cũng được phân công túc trực để kiểm tra, sửa chữa miễn phí thiết bị điện trong các khu vực không bị ngập nhưng dễ tiềm ẩn rủi ro.

“Trong lúc khó khăn, đôi khi có một ổ điện để sạc điện thoại cũng là cầu nối giúp bà con liên lạc được với người thân, nhận thông tin từ địa phương. Điều chúng tôi làm tuy nhỏ, nhưng là điều cần thiết nhất lúc này”, anh Ngô Đình Cường, công nhân Đội Quản lý điện Duy Xuyên chia sẻ.

Không chỉ ở Duy Xuyên, nhiều đơn vị thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng linh hoạt triển khai các điểm hỗ trợ tương tự.

Tại Trạm biến áp 110kV Đại Lộc, Tổ Thao tác lưu động Điện Bàn đã tận dụng khu nhà nghỉ ca làm việc làm nơi hỗ trợ người dân và các đoàn cứu trợ nấu ăn tạm, sạc điện thoại, chiếu sáng ban đêm. Bên trong căn phòng nhỏ, những chiếc bàn được kê sát nhau, dây sạc được nối dài thành dãy. Người đến, người đi vừa ướt sũng vừa thấm mệt, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn sáng và lời chào hỏi của các anh thợ điện, ai nấy đều nhẹ lòng.

Các đơn vị ngành điện hỗ trợ người dân và đoàn cứu trợ chỗ để nấu ăn. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Bà Nguyễn Thị Hiền (xã Hà Nha) ghé đến sạc điện thoại để liên lạc với con trai đi làm xa, xúc động nói: “Điện thoại hết pin, nhà lại ngập, tôi lo không nhắn được cho con biết tình hình. Lúc nghe có điểm sạc miễn phí ở trạm điện, tôi mừng lắm. Các anh còn rót nước ấm, hỏi han. Giữa lũ lụt mà có chỗ sáng đèn thế này, lòng người cũng vững hơn rất nhiều”.

Một nhóm thanh niên tham gia lực lượng hỗ trợ địa phương chia sẻ thêm: “Chúng tôi đi phát nhu yếu phẩm, phải liên lạc liên tục, nếu không có điểm sạc này chắc rất khó xoay xở. Các anh công nhân điện lực nhiệt tình lắm, thấy ai ướt là lấy khăn đưa, thấy đói là pha mì. Cái tình người giữa mưa lũ đôi khi chỉ cần vậy”.

Còn tại xã Đại Lộc, Đội Quản lý điện địa phương thiết lập điểm sạc miễn phí tại số 63 Quang Trung. Bà con có thể đến bất cứ lúc nào trong ngày để sạc thiết bị, nghỉ ngơi tránh mưa hoặc nhờ hỗ trợ kỹ thuật. Những chiếc bàn sạc nối dài, những gương mặt thấm mệt nhưng vẫn tươi cười của người thợ điện đã trở thành hình ảnh ấm áp giữa biển nước lạnh.

Sớm khôi phục nguồn điện các khu vực

Là đơn vị quản lý hạ tầng thiết yếu, mưa lũ không phải là tình huống bất ngờ nên Công ty Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng nhiều phương án chủ động ứng phó theo từng cấp độ thiên tai; đồng thời duy trì chế độ trực 24/24 tại tất cả các đội quản lý điện, kịp thời xử lý khi sự cố xảy ra.

Lực lượng công nhân đã quá quen với việc bám trụ trên các tuyến đường còn ngập nước, chèo xuồng hoặc dùng dây an toàn để tiếp cận trạm, cột điện bị sự cố. Đó không chỉ là công việc mà là trách nhiệm với cộng đồng, là tinh thần “ở nơi nước dâng, có người thợ điện đứng lại”.

Ngành điện thiết lập các điểm hỗ trợ người dân sạc các thiết bị điện cần thiết trong mưa lũ. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Ông Trần Đình Tâm, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi chỉ đóng điện khi kiểm tra, xác minh chắc chắn rằng khu vực đã an toàn. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Bên cạnh việc khôi phục cấp điện, hỗ trợ cộng đồng trong khả năng của đơn vị là nhiệm vụ mà chúng tôi xác định phải làm một cách chủ động và có trách nhiệm”.

Ngành điện cũng khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn trong mùa mưa lũ. Khi nước bắt đầu ngập, phải cắt cầu dao điện, aptomat tổng trong nhà; không chạm vào dây điện, thiết bị điện hoặc trạm điện ngoài trời khi trời mưa hoặc đang ngập nước; nếu phát hiện sự cố điện: gọi Đội quản lý điện khu vực hoặc tổng đài 19001909 để được xử lý kịp thời.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVECPC), hiện một số tuyến và trạm vẫn chưa thể vận hành trở lại do sạt lở và chia cắt. Đường dây 110kV Đăk Mil 4, Phước Sơn và mạch kép Trạm cắt Trà My, Sông Tranh 2 đang tạm thời cô lập để đảm bảo an toàn. Hai trạm biến áp 110kV Phước Sơn và Nam Trà My vẫn chưa thể đóng điện. Điện lực Đà Nẵng đang khẩn trương kiểm tra hiện trường, dự kiến cấp điện cho trạm 110kV Phước Sơn qua đường dây 22kV 471/TTG Hiệp Đức và trạm Nam Trà My qua tuyến trung gian Nước Xa.

Việc cấp điện bị gián đoạn chủ yếu tại 60 xã, phường thuộc các khu vực nội thành, ven biển và miền núi. EVNCPC yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện; phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn điện và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất, ưu tiên trước cho bệnh viện, cơ quan hành chính, vùng dân cư bị cô lập và các phụ tải quan trọng.