Thể thao Son Heung-min gia nhập Los Angeles FC Ngày 7/8, tiền đạo Son Heung-min chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Tottenham đến Los Angeles FC, với phí chuyển nhượng 26,5 triệu USD.

Vụ chuyển nhượng được đồn đoán nhiều tuần qua, kể từ khi Son Heung - min công bố rời Tottenham trong mùa hè này. Dù vậy, số tiền mà siêu sao người Hàn Quốc mang về cho Tottenham vẫn khiến nhiều người bất ngờ với 26,5 triệu USD.

Đây là thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Hiện chưa có công bố chính thức về mức lương của Son tại Los Angeles FC. Truyền thông Mỹ đồn đoán con số anh nhận được vào khoảng 9-10 triệu USD, thấp hơn nhiều so với Messi, nhưng cao hơn so với phần còn lại của giải đấu.

Sự có mặt của Son Heung-min cũng tạo cơn sốt với những người hâm mộ châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng tại Mỹ.