Quốc phòng Sư đoàn 315 ứng phó bão số 13 ĐNO - Ngày 4/11, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) yêu cầu lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 13 (Kalmaegi), được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Chiến sĩ Sư đoàn 315 chủ động ứng phó bão Kalmaegi. Ảnh: QUÂN KHU 5

Cơ quan chức năng nhận định, bão số 13 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Dự báo đêm 6/11, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Trước tình hình đó, chỉ huy Sư đoàn 315 yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về chủ động ứng phó bão số 13, thực hiện nghiêm phương châm “chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”.

Các phương tiện được huy động, sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: QUÂN KHU 5

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ.

Chủ động kiểm tra gia cố, chằng chống doanh trại, kho tàng, khu tăng gia sản xuất, nhà ở, khu chăn nuôi, cây xanh… Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, nhất là đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng ứng phó sau bão.

Rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, nắm chắc địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng cơ động lực lượng giúp các địa phương khắc phục hậu quả sau bão.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, nắm tình hình diễn biến mưa bão, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.