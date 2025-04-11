Xã hội Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo chủ động triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi ĐNO - Ngày 4/11, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Công văn 232-CV/TU về chủ động triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 3, bên trái sang) tặng quà và động viên người dân phường Hội An Tây trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, cơn bão có tên quốc tế là Kalmaegi chuẩn bị đi vào Biển Đông với cường độ mạnh và có xu hướng mạnh lên. Thành phố Đà Nẵng được dự báo thuộc phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của bão Kalmaegi, nhất là trong giai đoạn thành phố đang tập trung khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ vừa qua, để chủ động phòng, tránh thiệt hại do bão và các diễn biến xấu của thời tiết, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thường xuyên đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu.

Các địa phương đã xảy ra thiệt hại vừa qua và các địa phương có nguy cơ dễ xảy ra thiệt hại do mưa lớn, bão lụt, sạt lở khẩn trương rà soát, xác định những nơi có nguy cơ mất an toàn (sạt lở, lũ quét, ngập lụt...) để có phương án ứng phó, di dời, sơ tán người dân kịp thời; hạn chế việc người dân bị cô lập, không bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm…

Các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình bão, mưa, lũ và kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến nhân dân để chủ động ứng phó; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và cảnh báo trên các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội, nhất là về sự nguy hiểm của các hành vi chủ quan trong thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kịch bản, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”; trong đó lưu ý các kinh nghiệm trong ứng phó với mưa, lũ vừa qua, nhất là việc huy động nguồn lực, phương tiện, bảo đảm cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập, không để người dân chịu đói, chịu rét…

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại xã Hòa Tiến và phường Hòa Xuân trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: XUÂN SƠN

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố thực hiện vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, bảo đảm chức năng điều tiết, tránh tình trạng lũ chồng lũ, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản mưa lớn và kéo dài sau bão.

Khẩn trương xử lý ngay các tuyến giao thông bị sạt lở, cản trở lưu thông; ưu tiên thông tuyến phục vụ lực lượng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng hóa thiết yếu; bố trí hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn tại các tuyến đường bị sạt lở; kiên quyết nghiêm cấm không cho người dân đi lại trong vùng ngập, lũ, sạt lở khi chưa an toàn để tránh các tai nạn xảy ra.

Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc (biên phòng, cảnh sát đường thủy...) tổ chức thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại các âu thuyền và các điểm neo đậu trú tránh đã được quy hoạch, không để xảy ra cháy nổ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của bão, mưa, lũ, nhất là tại các địa bàn khó tiếp cận.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phụ trách địa bàn thường xuyên nắm tình hình, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, động viên, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc và các tình huống phát sinh; kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy) để theo dõi, chỉ đạo.