Xã hội Đà Nẵng ban hành công điện tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động ứng phó bão Kalmaegi ĐNO - Ngày 3/11, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ lớn và chủ động triển khai ứng phó bão Kalmaegi, không khí lạnh, mưa, lũ…

Các lực lượng quân đội đang tập trung khắc phục sạt lở kè. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Sớm ổn định đời sống nhân dân và giao thông

Theo đó, trước thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra thời gian qua, thành phố đang nỗ lực tập trung tổ chức khắc phục để sớm ổn định đời sống và giao thông đi lại cho người dân.

Để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn đã gây ra trên địa bàn thành phố và tổ chức ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai đang và sẽ diễn ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra; tổ chức công tác vệ sinh môi trường phù hợp, không để xảy ra dịch bệnh; tuyên truyền hướng dẫn người dân không được chủ quan khi dọn lụt sau khi lũ rút, không để xảy ra thiệt hại tính mạng người dân…

Đồng thời, chủ động thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn do thiên tai gây ra; khẩn trương thống kê thiệt hại ban đầu để tổ chức khắc phục, hỗ trợ nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt.

Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ khắc phục sự cố công trình giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông.

UBND xã Hòa Tiến phối hợp Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng khẩn trương thu gom rác tại các điểm có nguy cơ bị ngập lụt. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sở Công Thương rà soát, chuẩn bị lương thực, nước uống, nhiên liệu, các nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời xử lý trong tình huống khẩn cấp; căn cứ điều kiện thực tế, báo cáo đề xuất UBND thành phố tổ chức thu mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân vùng ảnh hưởng bởi thiên tai; chỉ đạo sớm khắc phục hạ tầng điện, công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, an toàn hồ đập thủy điện.

Sở Y tế triển khai công tác y tế, bảo đảm khám chữa bệnh cho nhân dân, hướng dẫn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; sẵn sàng phương án cấp cứu nạn nhân và phương án cấp cứu lưu động; theo dõi chặt chẽ tình hình thiếu đói của người dân, kịp thời báo cáo, đề xuất hỗ trợ theo quy định; chủ động tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố triển khai các chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội khẩn cấp trong việc khắc phục hậu quả thiên tai và trong chỉ đạo điều hành, huy động nguồn lực hỗ trợ cần thiết cho công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục thiệt hại trong ngành giáo dục đào tạo; tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức đảm bảo việc dạy và học trở lại bình thường ngay sau khi đảm bảo an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng điều động, chi viện lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, nhất là việc sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ cho người dân vùng bị thiên tai kịp thời, đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sẵn sàng lực lượng giúp thành phố ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới thu gom rác, tổng dọn vệ sinh tại các điểm bị ngập lụt do lũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão, mưa lũ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn…

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân; tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”.

Vận động nhân dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước mưa trên mặt đường trước nhà; khuyến nghị nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu; tiếp tục rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, UBND các xã, phường ven biển tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biễn bão Kalmaegi, tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động rà soát, kiểm đếm; căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản; chủ trì, phối hợp UBND cấp xã theo dõi, rà soát các khu dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất, tham mưu UBND thành phố có biện pháp xử lý kịp thời.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng; bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương thông tin về tình hình thiên tai cho các đơn vị, trụ sở, cơ sở hạ tầng du lịch và khách du lịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của mưa lũ, bão và đặc điểm của từng địa phương (đặc biệt lưu ý các địa phương có nguy cơ sạt lở) để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Công ty Điện lực Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bão để chủ động phương án đảm bảo an toàn về điện, kịp thời cắt điện ở những vùng bị ngập sâu; đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm chống ngập.

Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24 giờ, quan trắc, kiểm tra an toàn đập, theo dõi mưa, mực nước, báo cáo thường xuyên, vận hành hồ đúng quy trình, thông báo kịp thời cho hạ du, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm, chủ động điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập và dân cư; đồng thời, xây dựng, gửi kịch bản vận hành hồ gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi) để phục vụ công tác chỉ đạo.