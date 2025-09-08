Thể thao Tám đội bóng tham gia tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng Sáng 8/8, Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi họp kỹ thuật Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV - năm 2025.

Quang cảnh buổi họp kỹ thuật Giải. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây là giải đấu lần thứ 15 được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 38 năm ngày Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng phát hành số đầu tiên.

Tham gia giải có 8 đội bóng đá phong trào hàng đầu tại Đà Nẵng gồm: Hiếu Hoa – QUAHACO FC; CITY Gold Tuấn Kiệt; Doanh nghiệp Hòa Xuân FC; Taxi Tiên Sa; VFAZ - CK STORE; V&V FC; VS TRAVEL FC và Thái Huy Bảo FC.

Giải diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16/8, tại sân bóng đá Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Các trận đấu được livestream trên trang 365Live và fanpage Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng.

8 đội bóng đá phong trào hàng đầu tại Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức giải. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tám đội bóng chia làm 2 bảng, thi đấu theo hình thức sân bóng đá 7 người. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội có thành tích cao nhất vào thi đấu các vòng tiếp theo.

Tổng giá trị giải thưởng gần 70 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ nhận Cúp, cờ và 30 triệu đồng; đội hạng nhì nhận 20 triệu đồng, đội giải ba nhận 10 triệu đồng và giải phong cách nhận 5 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức trao giải phụ cho vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải.