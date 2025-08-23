An ninh trật tự Tăng cường đảm bảo an ninh tại vùng sâm Có giá trị kinh tế rất cao nên các vườn sâm Ngọc Linh trở thành mục tiêu nhắm đến của tội phạm trộm cắp. Thời gian qua, Công an xã Trà Linh nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, vừa nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trộm sâm, vừa tăng cường công tác phòng ngừa, bảo vệ cho các vườn sâm giữa rừng.

Công an xã Trà Linh làm việc với một trong ba đối tượng trú xã Măng Ri thực hiện vụ trộm 300 gốc sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Ảnh: HỒNG PHONG

Từ những chuyên án nóng

Thời gian qua, xã Trà Linh đối mặt với nhiều vụ trộm sâm Ngọc Linh gây lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư ở lĩnh vực này.

Trước tình hình đó, Công an xã Trà Linh đã nhanh chóng vào cuộc, thể hiện sự nhạy bén và hiệu quả trong công tác điều tra. Hai vụ trộm lớn được điều tra, làm rõ thủ phạm chỉ trong vòng một tuần, ghi dấu chiến công xuất sắc của Công an xã Trà Linh.

Trước đó, vào ngày 16/8, ông H.V.T. đại diện 5 hộ dân tại thôn 2 (xã Trà Linh) trình báo vụ mất trộm nghiêm trọng: khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, trị giá ước tính 300 triệu đồng, bị trộm tại chốt trồng sâm chung.

Công an xã lập tức phối hợp với các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, tiến hành rà soát kỹ lưỡng các đối tượng nghi vấn. Nhờ thông tin từ người dân và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng phát hiện ba thanh niên điều khiển hai xe máy từ tỉnh Quảng Ngãi đến Trà Linh vào rạng sáng 14/8, có nhiều biểu hiện bất thường.

Nhận định đây là nhóm nghi phạm, tổ công tác phối hợp với điều tra viên khu vực 5 và công an xã giáp ranh truy tìm. Đến chiều cùng ngày, ba đối tượng gồm A G. (SN 2004), A P. (SN 2007) và A Đ. (SN 2007), cùng trú xã Măng Ri, Quảng Ngãi được Công an xã đưa về trụ sở làm việc.

Tang vật vụ trộm sâm. Ảnh: HỒNG PHONG

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện vụ trộm sâm nói trên và mang đi bán. Công an thu hồi 273 gốc sâm nặng 7,2kg, 115 triệu đồng tiền bán sâm cùng hai xe máy dùng để gây án. Công an bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng, chuyển giao hồ sơ vụ việc để tiếp tục xử lý.

Trước đó, sáng 11/8, ông N.M.T. (thôn 2) báo cáo vườn sâm Tùng Hà bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 16 củ sâm quý.

Công an xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ. Chỉ sau vài giờ, đến chiều cùng ngày, ba thủ phạm là Hồ Văn D. (SN 2008), Hồ Văn V. (SN 2010) và Nguyễn Văn V. (SN 2012), cùng trú thôn 3 lần lượt được công an triệu tập để điều tra.

Các đối tượng khai nhận thực hiện hai vụ trộm sâm liên tiếp sau đó mang đi tiêu thụ. Công an thu hồi một phần tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm.

Những kết quả này không chỉ giúp người dân lấy lại tài sản, mà còn khẳng định hiệu quả công tác điều tra, góp phần bảo vệ sâm Ngọc Linh, quốc bảo của địa phương.

Lá chắn bảo vệ những vườn sâm

Không chỉ tăng cường điều tra, xử lý các vụ việc từ tin báo của nhân dân, Công an xã Trà Linh triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh, trở thành điểm tựa vững chắc bảo vệ những vườn sâm Ngọc Linh.

Những vườn sâm quý đang được nỗ lực bảo vệ. Ảnh minh họa: PHƯƠNG GIANG

Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng Công an xã Trà Linh chia sẻ, kết quả đạt được trong các vụ việc là nhờ sự chủ động, linh hoạt trong công tác tham mưu và triển khai biện pháp nghiệp vụ.

Sự phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Khu vực 5, Công an xã Măng Ri và lực lượng an ninh cơ sở đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Công an xã phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc”, Trung tá Nguyễn Hồng Phong cho biết.

Để bảo vệ “quốc bảo” sâm Ngọc Linh, Công an xã Trà Linh trở thành “người gác cửa” tận tụy cho những vườn sâm. Họ lặng lẽ tuần tra trên những con đường mòn dẫn vào các khu vườn, phối hợp với người dân để nắm bắt tình hình, thường xuyên thông tin về các phương thức, thủ đoạn và cách thức phòng ngừa cho các chủ vườn sâm.

Công an xã còn đồng hành với chính quyền địa phương, khuyến khích các hộ trồng sâm xây dựng hàng rào bảo vệ, nâng cao ý thức cảnh giác. Nhiều buổi tuyên truyền được lồng ghép ở cơ sở giúp người dân ý thức được giá trị của quốc bảo “sâm Ngọc Linh”, cung cấp kiến thức và phòng ngừa phát sinh tội phạm trộm sâm trong cộng đồng.

Chính sự tận tâm của Công an xã Trà Linh đã tạo nên tấm lá chắn vững chãi, vừa bảo vệ các vườn sâm Ngọc Linh, vừa góp phần giữ gìn sự bình yên, ổn định, mời gọi đầu tư vào vùng sâm bền vững.