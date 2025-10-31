Chính quyền - đoàn thể Tăng cường tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính UBND thành phố vừa ban hành Công văn 3306/UBND-HCC về triển khai thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới hành chính.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 16/7/2025 của UBND thành phố về rà soát, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, phường, các trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới theo các danh mục đã được công bố.

Tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ quy trình nội bộ, quy trình liên thông và quy trình điện tử bảo đảm kết nối, khai thác dữ liệu; bảo đảm yêu cầu tiếp nhận, xử lý ngay đối với các thủ tục hành chính thực hiện theo hình thức phi địa giới được tiếp nhận từ các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, UBND các xã, phường và các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, Viễn thông Đà Nẵng về kết quả thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn thành phố.