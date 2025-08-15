Quy hoạch - Đầu tư Tăng tốc triển khai các dự án tái định cư Các dự án tái định cư trọng điểm trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Nguồn vật liệu đã dần ổn định, chủ đầu tư và nhà thầu đồng loạt huy động máy móc, nhân lực, triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật với quyết tâm sớm bàn giao đất cho người dân.

Ngay sau khi có nguồn đất san lấp, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khu tái định cư phục vụ công trình trên địa bàn huyện Hòa Vang (cũ), phấn đấu hoàn thành đường giao thông trong khu tái định cư vào 30/9. Ảnh: TRỌNG HÙNG

sôi động trên công trường

Những ngày tháng 8, công trường dự án Khu tái định cư số 1 xã Bà Nà phục vụ giải tỏa cao tốc Hòa Liên - Túy Loan rộng hàng chục héc ta rộn vang tiếng máy móc từ sáng sớm đến khi trời nhá nhem tối. Từng đoàn xe ben, xe tải nối đuôi chở đất đá, máy xúc san gạt, lu nền, tạo nên một khí thế lao động khẩn trương và sôi động.

Ông Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho hay: Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 7/6/2024, khởi công tháng 4/2025, thời gian thực hiện 300 ngày. Ban đầu, do khan hiếm đất san lấp nên tiến độ phải “chạy cầm chừng”. Khi được bổ sung 340.000m3 đất, công trường lập tức “tăng ga”.

“Với nguồn đất đã sẵn sàng, máy móc hoạt động hết công suất, đội ngũ thi công làm việc liên tục, chúng tôi quyết tâm bàn giao đất tái định cư sớm nhất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan”, ông Nam nhấn mạnh.

Đại diện liên danh nhà thầu Công ty TNHH xây dựng Phú Vinh - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Seen cho biết, đã huy động hàng chục phương tiện cơ giới, công nhân làm việc 3 ca/ngày. Mỗi ngày, công trường đổ 1.000 - 1.200m3 đất san nền, đồng thời triển khai song song hệ thống thoát nước và hạ tầng giao thông. Dù giá vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, nhà thầu vẫn điều chỉnh tổ chức thi công để giảm chi phí nhưng đảm bảo chất lượng, đặc biệt là ở các hạng mục thoát nước, nền đường và đất đắp.

Gỡ “nút thắt” vật liệu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Dự án khu tái định cư số 1 có diện tích gần 11ha, tổng vốn đầu tư gần 218 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ bố trí 237 lô đất cho các hộ dân bị giải tỏa thuộc cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn vướng giải phóng mặt bằng; trong 230 hồ sơ phải giải tỏa, mới thực hiện được 121 hồ sơ.

Có nguồn đất, dự án khu tái định cư số 1 được đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Còn tại dự án tái định cư phục vụ các công trình ở huyện Hòa Vang (cũ) với diện tích gần 5,7ha, tổng mức đầu tư gần 79 tỷ đồng và được chia thành 7 lô lớn, sau khi hoàn thành sẽ bố trí 168 lô đất tái định cư cho người dân. Song, dự án này thi công chỉ mới khởi động trở lại hơn một tháng nay sau một thời gian thiếu đất san nền.

Ông Lưu Công Lĩnh, Tư vấn giám sát trưởng dự án (Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng) thông tin, khi được bổ sung đất từ dự án hộc rác số 7, các nhà thầu lập tức tăng tốc.

“Chúng tôi phấn đấu đến ngày 30/9 sẽ hoàn thành hệ thống giao thông trong khu tái định cư. Rất mong Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp địa phương giải tỏa nốt 109 hồ sơ còn lại; có mặt bằng đến đâu, chúng tôi san lấp ngay đến đó”, ông Lĩnh kiến nghị.

Cũng theo ông Lĩnh, dự án tái định cư phục vụ các công trình huyện Hòa Vang (cũ) có một số lô lớn đã hoàn thành và bàn giao 56 lô đất tái định cư cho người dân; mục tiêu là hoàn thành hạ tầng giao thông trước ngày 30/9 và đưa dự án khu tái định cư số 1 “về đích” vào tháng 4/2026.

Qua đó yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và duy trì đủ nhân lực; các vướng mắc về điện, thoát nước cần được giải quyết nhanh.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, nhiều dự án tái định cư chậm tiến độ do mỏ đất hết hạn, vướng quy hoạch hoặc chưa hoàn tất thủ tục môi trường. Từ tháng 6, thành phố đã kịp thời điều tiết lại mỏ đất hợp pháp, bổ sung mỏ mới, tạo điều kiện cho nhà thầu tăng tốc thi công.

Theo các ban quản lý dự án của thành phố, nếu trước đây các nhà thầu phải tự tìm nguồn vật liệu, thì nay UBND thành phố đã điều phối từ các dự án khác, tháo gỡ đáng kể tình trạng thiếu đất đắp.

Các ban quản lý dự án cũng đề xuất thành phố duy trì cơ chế này theo hướng linh hoạt hơn, sẵn sàng điều chuyển đất giữa các dự án và rút ngắn thủ tục cấp phép để không gián đoạn thi công.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt với Sở Xây dựng, nhà cung ứng, báo cáo thường xuyên và lập tổ giám sát liên ngành để kiểm soát chất lượng ngay từ khâu san lấp, nền đường đến hạ tầng kỹ thuật.

Như vậy, các dự án tái định cư tại Đà Nẵng đang khởi sắc, mang theo khí thế mới. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ hoàn thiện các khu tái định cư trọng điểm, cơ bản xóa “nợ đất” kéo dài nhiều năm.

Song song, chính quyền sẽ rà soát quỹ đất dự phòng, xây dựng cơ chế điều chuyển linh hoạt giữa các dự án, đảm bảo không để tái diễn tình trạng chậm bố trí đất như trước.