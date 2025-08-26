Xã hội Thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia đình bị thiệt hại tài sản do cháy nhà ĐNO - Ngày 26/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Anh đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho hộ gia đình chị Châu Thị Danh, trú thôn Mỹ Sơn bị thiệt hại nặng về tài sản do hỏa hoạn.

Trước đó, do sự cố chập điện, căn nhà của chị Danh bị cháy rụi, toàn bộ tài sản trong gia đình bị thiêu hủy. Nhằm kịp thời động viên tinh thần, giúp gia đình vượt qua khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn chung tay quyên góp hỗ trợ gia đình chị.

Bà Trần Thị Minh Tuyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Anh nói: “Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần sẻ chia, kịp thời động viên gia đình chị Danh vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.