Xã hội Cả nước xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng ĐNO - Sáng 26/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các địa phương và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ



Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội nghị, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự ủng hộ từ cộng đồng. Chỉ sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ khi phát động (tháng 4/2024), trong đó có 10 tháng 21 ngày cao điểm, cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với kế hoạch đặt ra trong Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đến cuối năm 2023, cả nước còn gần 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát không đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Tuy nhiên, nhờ quyết tâm cao và sự huy động nguồn lực toàn xã hội, chương trình đã hỗ trợ xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng.

Kết quả này khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước; đảm bảo quyền cơ bản về chỗ ở của công dân, minh chứng cho cam kết quốc tế của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về xóa nghèo ở Brazil.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chúng ta đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42-NQ/TW và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7/2025.

Theo Thủ tướng, mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động - "một món quà", "một mái ấm", "một tình thương", sự chia sẻ với những người khó khăn, sự tri ân với người có công, hiện thực hóa chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây","Lá lành đùm lá rách".

Khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước nhưng đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội. Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh trao quà cho hộ gia đình trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn phường.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới, các cấp, bộ, ngành Trung ương, địa phương xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.

334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát mới chỉ là nền tảng bước đầu để "an cư", cho nên thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách Nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.