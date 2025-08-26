Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 26/8/2025: Giá vàng SJC tiếp tục giữ vững mức tăng mạnh, giữ vững đỉnh 127,7 triệu Giá vàng SJC trưa 26/8/2025 giữ vững đỉnh 127,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600 nghìn. Vàng nhẫn trơn cũng tăng, chênh lệch mua - bán 3 triệu.

Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh, lập kỷ lục sát đỉnh 128 triệu

Giá vàng SJC, DOJI và PNJ tăng lên 127,7 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng hôm nay 26/8/2025 mới nhất của SJC tại Hà Nội và Tập đoàn DOJI đã đồng loạt tăng đáng kể. Giá mua vào của cả hai thương hiệu này đã tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 126,1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, mức tăng còn ấn tượng hơn, 600 nghìn đồng/lượng, đưa giá lên 127,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu giữ mức 127,7 triệu

Tại Mi Hồng, giá vàng SJC tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đạt mức mua vào 127,0 triệu đồng/lượng và bán ra 127,7 triệu đồng/lượng,

Trong khi đó, PNJ cũng theo chân SJC và DOJI với mức tăng tương tự: mua vào tăng 500 nghìn đồng/lượng lên 126,1 triệu đồng/lượng và bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng lên 127,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức tăng tương tự, giữ giá mua vào 126,1 triệu đồng/lượng và bán ra 127,7 triệu đồng/lượng với mức tăng lần lượt là 500 nghìn và 600 nghìn đồng/lượng.

Đáng chú ý, Vietinbank Gold có mức bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng, đạt 127,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý có chút khác biệt khi giá mua vào đi ngang ở mức 125,1 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại tăng 600 nghìn đồng/lượng, lên 127,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 26/8/2025 tăng mạnh

Vào 12h00 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 119,3 triệu đồng/lượng (mua) và 122,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 26/8/2025 tăng đồng loạt

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,6 triệu đồng/lượng (mua) và 122,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,2 triệu đồng/lượng (mua) và 122,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 26/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 26/8/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 126,1 127,7 +500 +600 Tập đoàn DOJI 126,1 127,7 +500 +600 Mi Hồng 127,0 127,7 +600 +600 PNJ 126,1 127,7 +500 +600 Vietinbank Gold 127,7 +600 Bảo Tín Minh Châu 126,1 127,7 +500 +600 Phú Quý 125,1 127,7 - +600

1. DOJI - Cập nhật: 26/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 126.100

▲500K 127.700

▲600K AVPL/SJC HCM 126.100

▲500K 127.700

▲600K AVPL/SJC ĐN 126.100

▲500K 127.700

▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 111.000

- 112.500

▲500K Nguyên liệu 999 - HN 110.900

- 112.400

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 26/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Hà Nội - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Đà Nẵng - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Miền Tây - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Tây Nguyên - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K

3. AJC - Cập nhật: 26/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,710

▲50K 12,160

▲50K Trang sức 99.9 11,700

▲50K 12,150

▲50K NL 99.99 11,030

▲50K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,030

▲50K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,920

▲50K 12,220

▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,920

▲50K 12,220

▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,920

▲50K 12,220

▲50K Miếng SJC Thái Bình 12,610

▲50K 12,770

▲60K Miếng SJC Nghệ An 12,610

▲50K 12,770

▲60K Miếng SJC Hà Nội 12,610

▲50K 12,770

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 26/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126.100

▲500K 127.700

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 126.100

▲500K 127.720

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126.100

▲500K 127.730

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.600

▲500K 121.600

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.600

▲500K 122.100

▲500K Nữ trang 99,99% 119.100

▲400K 121.100

▲400K Nữ trang 99% 114.900

▲396K 119.900

▲396K Nữ trang 68% 75.006

▲272K 82.506

▲272K Nữ trang 41,7% 43.153

▲166K 50.653

▲166K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay tăng mạnh

Giá vàng thế giới, lúc 12h00 ngày 26/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3376,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 11,4 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,22 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,1-127,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,48 triệu.

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Ba, sau khi đồng đô la suy yếu vì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook.

Tính đến 03:09 GMT (10:09 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 3.371,28 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 8. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giữ ở mức 3.418,90 USD.

Theo ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, "Những bình luận của ông Trump về Thống đốc Fed Cook một lần nữa khiến các nhà giao dịch lo lắng, dẫn đến việc vàng thu hút thêm dòng tiền trú ẩn an toàn hôm nay." Ông cho rằng, "Có cảm giác rằng ông Trump có thể đang định hình Fed thành một tổ chức có xu hướng 'bồ câu' (ôn hòa) hơn, và bất kỳ sự mất giá nào của đồng đô la hay sự sụt giảm lợi suất trái phiếu đều sẽ có lợi cho vàng."

Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 0,2% so với các đồng tiền khác, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với người mua ở nước ngoài.

Trước đó, vào thứ Sáu, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ vào tháng tới, cho biết rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng, nhưng cũng lưu ý rằng lạm phát vẫn là một mối đe dọa. Vàng, một tài sản không sinh lời, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp, giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ.

Sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển sang Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu, để có thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Trong diễn biến khác, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết lượng nắm giữ của họ đã tăng 0,18% lên 958,49 tấn vào thứ Hai, từ mức 956,77 tấn vào thứ Sáu.

Ngoài ra, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 38,67 USD/ounce, bạch kim đi ngang ở mức 1.341,83 USD, và palladium tăng 0,8% lên 1.095,49 USD.