Thanh thiếu niên Thanh niên Vùng Cảnh sát biển 2 chung tay thắp sáng đường quê ĐNO - Sáng 24/8, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Đoàn xã Núi Thành và các đơn vị đóng quân trên địa bàn thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Mỹ Bình.

Đoàn viên thanh niên chuẩn bị đèn năng lượng mặt trời lắp đặt tại tuyến đường liên thôn. Ảnh: NGUYỄN THUẬN

Đoàn viên thanh niên lắp đặt 10 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời dọc tuyến đường liên thôn dài 1km, trị giá 15 triệu đồng. Công trình tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn vào ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Hoạt động nhằm thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.